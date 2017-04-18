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Maak je Android-tablet sneller

Is je Android-tablet traag geworden? Met een paar simpele stappen maak je hem weer sneller.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert tabletsBijgewerkt op:13 januari 2026

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Maak eerst een back-up

De kans is klein dat er iets mis gaat, maar het kan geen kwaad om een back-up te maken van je tablet voordat je aan de slag gaat.

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Android wordt weliswaar steeds verder door Google verbeterd, maar kan op sommige apparaten nog steeds traag aanvoelen. Bovendien draaien veel Android-tablets nog op een verouderde versie met minder optimalisaties, waardoor maar een klein deel van de gebruikers profiteert van deze verbeteringen.

Gelukkig kun je ook zelf maatregelen treffen om je Android-tablet weer wat sneller te maken. Sommige stappen zijn wel een afweging: je zet daarmee namelijk enkele functies van je tablet uit om de werksnelheid te verbeteren.

Heb je alles geprobeerd en is je tablet nog steeds traag? Dan is hij waarschijnlijk niet meer krachtig genoeg. Overweeg dan alsnog een nieuwe te kopen.

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