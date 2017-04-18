Maak je Android-tablet sneller

Maak eerst een back-up

De kans is klein dat er iets mis gaat, maar het kan geen kwaad om een back-up te maken van je tablet voordat je aan de slag gaat.

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Verouderde versies

Android wordt weliswaar steeds verder door Google verbeterd, maar kan op sommige apparaten nog steeds traag aanvoelen. Bovendien draaien veel Android-tablets nog op een verouderde versie met minder optimalisaties, waardoor maar een klein deel van de gebruikers profiteert van deze verbeteringen.

Gelukkig kun je ook zelf maatregelen treffen om je Android-tablet weer wat sneller te maken. Sommige stappen zijn wel een afweging: je zet daarmee namelijk enkele functies van je tablet uit om de werksnelheid te verbeteren.

Heb je alles geprobeerd en is je tablet nog steeds traag? Dan is hij waarschijnlijk niet meer krachtig genoeg. Overweeg dan alsnog een nieuwe te kopen.