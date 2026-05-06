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Asus tablet

Welke Asus tablet komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Asus tablets en vergelijk de Asus tablet met andere tablets.
Laatste update van de test: 6 mei 2026

Keuzehulp

  • Asus Transformer Mini T103HAF-GR032T
    AsusTransformer Mini T103HAF-GR032T
    10,0 inch|64 GB|Windows

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad 10 16GB (Z301M)
    AsusZenPad 10 16GB (Z301M)
    9,9 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad 10 32GB (Z301MF)
    AsusZenPad 10 32GB (Z301MF)
    9,9 inch|32 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus Transformer Book T101HA-GR001T
    AsusTransformer Book T101HA-GR001T
    10,1 inch|32 GB|Windows

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus Transformer Book T101HA-GR004T
    AsusTransformer Book T101HA-GR004T
    10,1 inch|64 GB|Windows

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad 8.0 (Z380M)
    AsusZenPad 8.0 (Z380M)
    8,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad 3S 10 (Z500M)
    AsusZenPad 3S 10 (Z500M)
    9,7 inch|64 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad 10 (Z300M)
    AsusZenPad 10 (Z300M)
    10,1 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus Transformer Book T100HA FU002T
    AsusTransformer Book T100HA FU002T
    10,1 inch|32 GB|Windows

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad C 7.0 (Z170C)
    AsusZenPad C 7.0 (Z170C)
    7,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad S 8.0 32GB (Z580CA)
    AsusZenPad S 8.0 32GB (Z580CA)
    7,9 inch|32 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus Transformer Book Chi T100CHI-FG003B
    AsusTransformer Book Chi T100CHI-FG003B
    10,1 inch|64 GB|Windows

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad 8.0 (Z380C)
    AsusZenPad 8.0 (Z380C)
    8,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus ZenPad 10 16GB (Z300C)
    AsusZenPad 10 16GB (Z300C)
    10,1 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus MeMO Pad 8 (ME581C)
    AsusMeMO Pad 8 (ME581C)
    8,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus MeMO Pad 10 (ME103K-1B006A)
    AsusMeMO Pad 10 (ME103K-1B006A)
    10,1 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus VivoTab 8 (M81C)
    AsusVivoTab 8 (M81C)
    8,0 inch|32 GB|Windows

    Prijs niet beschikbaar

  • Asus MeMO Pad 7 (ME572C)
    AsusMeMO Pad 7 (ME572C)
    7,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

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