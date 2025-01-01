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AsusTransformer Book T101HA-GR004T

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Transformer Book T101HA-GR004T heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. Hij is 18,2 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1096 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet heeft 64GB aan opslaggeheugen. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
260 x 182 mm
Gewicht
584 gram (1,096 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
4712900758719