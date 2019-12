Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Transformer Book T101HA-GR004T heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. Hij is 18,2 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1096 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet heeft 64GB aan opslaggeheugen. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 3G/4G is niet mogelijk. De tablet heeft ook geen ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.