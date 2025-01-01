Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro 4 (i5 - 128GB) met Type Cover heeft een schermgrootte van 12,3 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Pro. Dankzij een dikte van 8,58 millimeter past hij makkelijk in je tas. Hij weegt 1100 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 12,3 inch. De schermresolutie is 2736 x 1824. Op het scherm passen 267 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 119GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.