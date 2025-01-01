Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab 2 A10-70F heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.0.1. De tablet is 9,3 millimeter dik en weegt 514 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,4GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.