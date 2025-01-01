Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. Hij is met 21 millimeter vrij dik voor een tablet. Zijn gewicht van 433 gram is aan de zware kant voor een tablet van 8 inch. De schermresolutie is 1920 x 1200. Op het scherm passen 282 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.