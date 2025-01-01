Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (32GB + 4G) heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.0.2. Dankzij een dikte van 5,6 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (385 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 24GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.