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Archos tablet

Welke Archos tablet komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Archos tablets en vergelijk de Archos tablet met andere tablets.
Laatste update van de test: 6 mei 2026

Keuzehulp

  • Archos T80
    ArchosT80
    8,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos Kid 3G
    ArchosKid 3G
    10,1 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos Core 101 3G
    ArchosCore 101 3G
    10,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos Access 101 3G (8GB)
    ArchosAccess 101 3G (8GB)
    10,1 inch|8 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 101 Platinum 3G
    Archos101 Platinum 3G
    10,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 116 Neon
    Archos116 Neon
    11,6 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 70c Neon (8GB)
    Archos70c Neon (8GB)
    6,9 inch|8 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 101e Neon (16GB)
    Archos101e Neon (16GB)
    10,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 101c Helium (16GB)
    Archos101c Helium (16GB)
    10,1 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 70 Oxygen
    Archos70 Oxygen
    7,0 inch|32 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 101b Oxygen
    Archos101b Oxygen
    10,0 inch|32 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 101b Xenon
    Archos101b Xenon
    10,0 inch|16 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 70C Xenon 3G
    Archos70C Xenon 3G
    7,0 inch|8 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 80 Helium 4G
    Archos80 Helium 4G
    8,0 inch|8 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 80 ChildPad
    Archos80 ChildPad
    7,9 inch|4 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 70 Xenon
    Archos70 Xenon
    7,0 inch|4 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 79 Platinum
    Archos79 Platinum
    7,9 inch|8 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

  • Archos 70 Cobalt
    Archos70 Cobalt
    7,0 inch|8 GB|Android

    Prijs niet beschikbaar

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