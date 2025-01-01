Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Asus heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. De tablet is 10,5 millimeter dik en weegt 576,9 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,3GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.