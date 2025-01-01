Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Asus heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 Home. Hij is met 18,2 millimeter vrij dik voor een tablet. Hij weegt 1096 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.