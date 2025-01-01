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Archos116 Neon

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  11,6 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Accu
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Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Archos 101 Platinum 3G heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. De tablet is 11 millimeter dik en weegt 527 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
11,6 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1368 x 768 pixels
Afmetingen
301 x 186 mm
Gewicht
735 gram
Barcode (EAN)
0690590034051