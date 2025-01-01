Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Archos 70 Oxygen heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. Dankzij een dikte van 8,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. 270 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1200 x 1920. Op het scherm passen 323 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 22,3GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.