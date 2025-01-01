Archos T80

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ArchosT80

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Samsung heeft een 8,7 inch scherm en weegt 367 gram. Het is een compacte tablet die ook geschikt is voor onderweg. Het scherm heeft een resolutie van 1340 x 800 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 32GB aan opslaggeheugen en 3GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 1,9 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C. Hij ondersteunt mobiel internet via 4G (abonnement niet inbegrepen).

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
124 x 208 mm
Gewicht
320 gram
Barcode (EAN)
0690590038615