Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad (2017) 128GB heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 10.3. Dankzij een dikte van 7,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (466 gram). De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 128GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.