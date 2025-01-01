Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een schermgrootte van 10,5 inch en is getest met het besturingssysteem Android 8.1.0. De tablet is 9,28 millimeter dik en weegt 525 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 216: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 20,4GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.