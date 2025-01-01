Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De It-Works tablet TM1009 heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6. De tablet is 10,1 millimeter dik en weegt 484 gram. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 117 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet van It-Works heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 2,8GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.