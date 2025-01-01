Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Amazon Fire HD 6 (16GB) heeft een compact scherm van 6,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Fire OS 4.1.1. De tablet is 10,78 millimeter dik en weegt 291 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 248: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Amazon heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.