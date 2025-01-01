Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Google heeft een schermgrootte van 10,2 inch en is getest met het besturingssysteem Android 6.0.1. Hij is 7,1 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,2 inch tablet is hij best licht (512 gram). De schermresolutie is 2560 x 1800. Op het scherm passen 310 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 24,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Google heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.