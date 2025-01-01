Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Archos 70 Cobalt heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.2.2. De tablet is 11,5 millimeter dik en weegt 313 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1024 x 600. Het aantal pixels per inch is 168: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Archos heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 6,1GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.