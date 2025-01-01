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Archos70 Xenon

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  4 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7 inch die is getest met het besturingssysteem Android 4.2.2. De tablet is 10 millimeter dik en weegt 360 gram. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 169: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Archos heeft 4GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 2,5GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Mobiel internetten via 3G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,0 inch
Opslagcapaciteit
4 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1024 x 600 pixels
Afmetingen
192 x 110 mm
Gewicht
360 gram
Barcode (EAN)
0690590525658