Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7 inch die is getest met het besturingssysteem Android 6. De tablet is 12,24 millimeter dik en weegt 319 gram. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 170 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 4,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.