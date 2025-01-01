Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7,9 inch die is getest met het besturingssysteem Android 4.2.2. Hij is 9 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Zijn gewicht van 364 gram is aan de zware kant voor een tablet van 7,9 inch. Het scherm heeft een resolutie van 768 x 1024. Het aantal pixels per inch is 163: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Archos heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 6GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.