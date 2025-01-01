Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Huawei MediaPad T1 7.0 heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. Dankzij een dikte van 8,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. 269 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 169: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Huawei heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,3GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Huawei heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.