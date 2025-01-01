Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzonder aan deze tablet is zijn projector, waarmee je het beeld vergroot kunt weergeven. De Asus Transformer Book T100HA FU002T heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. Hij is 20,41 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1072,2 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 6,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.