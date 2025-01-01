Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Acer heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. De tablet is 9,16 millimeter dik en weegt 508 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 149 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.