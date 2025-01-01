Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga Tablet 2-1050 heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. Hij is 21,16 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Het gewicht van 639 gram is nauwelijks opvallend voor een 10 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.