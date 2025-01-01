Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Archos heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.1. De tablet is 10,5 millimeter dik en weegt 536 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 3G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.