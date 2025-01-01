icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

AsusZenPad 10 (Z300M)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Archos heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.1. De tablet is 10,5 millimeter dik en weegt 536 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 3G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
251,6 x 171 mm
Gewicht
472 gram
Barcode (EAN)
4712900402001