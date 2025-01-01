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AsusTransformer Book Chi T100CHI-FG003B

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 5.0.2. De tablet is 9,3 millimeter dik en weegt 349 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 188: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,4GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
264 x 175 mm
Gewicht
570 gram (1,107 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
4716659994725