Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab 3 A7 Essential + 4G (ZA0S0043SE) heeft een compact scherm van 6,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.1. De tablet is 9,6 millimeter dik en weegt 294 gram. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 177: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Lenovo heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 3,1GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.