Lenovo-tablets getest

We hebben heel wat Lenovo-tablets in de test. Samen met andere tablets onderwerpen we ze aan ons strenge testprogramma. We beoordelen de tablets op onder andere de schermkwaliteit, accu, bouwkwaliteit, en snelheid.

Door ze uitvoerig te testen kunnen we zeggen hoe goed een Lenovo-tablet is, ook ten opzichte van een Apple iPad of Samsung Galaxy Tab. En zo weet jij welke Lenovo-tablet je het best kunt kopen.

Lenovo-tablets vergelijken

Om de Lenovo-tablet te vinden die bij je past, filter je op de eigenschappen die voor jou belangrijk zijn. Kies het schermformaat en de geheugencapaciteit, zodat je zeker weet dat je ermee kunt doen wat je wilt. Bijvoorbeeld films of video's kijken, kantoorwerk doen of spelletjes spelen.

Een Lenovo-tablet heeft minimaal 32GB opslagruimte. De kleinere Lenovo-tablets zijn 8 inch. Een iets grotere is 10 inch. Wil je nog ruimer beeld, dan kun je nog kiezen voor een Lenovo-tablet van 11, 12 of 13 inch.

De meeste tablets van Lenovo werken met het besturingssysteem Android. Dat betekent dat er veel apps voor je tablet te downloaden zijn.

Ten slotte kun je filteren en vergelijken op de opties die de verschillende Lenovo-tabs hebben.

Lenovo-tablet kopen

Zodra je de tablets van Lenovo hebt vergeleken weet je waarschijnlijk naar welke Lenovo Tab je voorkeur uitgaat. Vergelijk dan voor die modellen de prijzen of kijk waar Lenovo de beste aanbieding heeft. Via onze vergelijker bestel direct online bij de webwinkel van je voorkeur.