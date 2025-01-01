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LenovoTab Extreme

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  14,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Samsung heeft een 10,9 inch scherm en weegt 516 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1440 x 2304 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 6GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12 mp webcam op. De tablet heeft zowel een gezichts- als een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Er zit een USB C- naar USB C-kabel bij voor het opladen, maar geen oplader.

Samenvatting

Schermdiagonaal
14,5 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
3000 x 1876 pixels
Afmetingen
328 x 211 mm
Gewicht
732 gram
Barcode (EAN)
0196803301793