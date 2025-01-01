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LenovoTab M10 5G

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,6 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab Active5 (128GB Wifi + 5G) uit 2024 is een 8 inch tablet met een gewicht van 433 gram. Het is een compacte tablet die ook geschikt is voor onderweg. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan interne opslag op en 6GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een tablet heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 megapixel webcam op. Deze tablet heeft zowel een gezichts- als vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Hij ondersteunt mobiel internet via 5G (abonnement niet inbegrepen). De fabrikant levert standaard een aanraakpen met de tablet mee.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,6 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2000 x 1200 pixels
Afmetingen
253 x 161 mm
Gewicht
485 gram
Barcode (EAN)
0196804849461