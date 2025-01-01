LenovoTab M10 5G

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab Active5 (128GB Wifi + 5G) uit 2024 is een 8 inch tablet met een gewicht van 433 gram. Het is een compacte tablet die ook geschikt is voor onderweg. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan interne opslag op en 6GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een tablet heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 megapixel webcam op. Deze tablet heeft zowel een gezichts- als vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Hij ondersteunt mobiel internet via 5G (abonnement niet inbegrepen). De fabrikant levert standaard een aanraakpen met de tablet mee.