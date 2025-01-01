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LenovoTab P11 (2nd Gen) 128GB

  • Schermdiagonaal:  11,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Android

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Microsoft heeft een 13 inch scherm en weegt 880 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 2880 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Windows 11. Er zit 256GB aan opslaggeheugen en 16GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 10,3 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 4,9 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt de tablet op via een oplader met een eigen connector.

Samenvatting

Schermdiagonaal
11,5 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2000 x 1200 pixels
Afmetingen
269 x 170 mm
Gewicht
516 gram
Barcode (EAN)
0196803929546

Prijzen