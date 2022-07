Tablets met toetsenbord getest

Sommige tablets zijn getest met een bijbehorend toetsenbord. Maar let op: bij niet al deze tablets wordt standaard een toetsenbord meegeleverd. We hebben het er dan zelf voor de test bijgekocht. De tablets zijn op dezelfde manier getest als de tablets zonder los keyboard. Als er een los toetsenbord bij de tablet zit, nemen we die ook mee in onze beoordeling. Net als bij het virtuele toetsenbord kijken we naar de grootte, plaatsing en indeling van de toetsen. We beoordelen ook de diepte (travel) en de weerstand. En we kijken hoe snel de accu leeg raakt.

Tablet met toetsenbord kopen

Vaak kun je bij een tablet ook een los toetsenbord bij kopen. En soms wordt hij er ook meteen bijgeleverd, al dan niet met een hoes. Doordat tablettoetsenborden klein en compact zijn, neem je ze makkelijk mee. Ze zijn vaak ongeveer even zwaar als de tablet zelf.

Losse toetsenborden verbind je met bluetooth. Wil je dat het keyboard vast zit aan de tablet? Koop dan een tablethoes waar een toetsenbord aan vast zit.

Tablets met toetsenbord vergelijken

In onze vergelijker zie je als je inlogt met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap meteen hoe de tablets met toetsenbord scoren. Je kunt ook nog filteren op bijvoorbeeld schermgrootte, opslagruimte of andere opties. Vergelijk de tablets met toetsenbord met elkaar om de beste voor jou te vinden.