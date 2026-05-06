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Samsung tablets

Laatste update van de test: 6 mei 2026|

Samsung-tablets zijn er te over. Een keuze maken uit alle Samsung Galaxy Tabs is een uitdaging. Wij helpen je de beste voor jou vinden.

Keuzehulp

  • Samsung Galaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    11,0 inch|128 GB|Android

    € 210,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    8,7 inch|64 GB|Android

    € 150,-

    Richtprijs

  • Samsung Tab S10 Lite 128GB/6GB
    SamsungTab S10 Lite 128GB/6GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 280,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 128GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 128GB/12GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 720,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 256GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 256GB/12GB
    10,9 inch|256 GB|Android

    € 780,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 Ultra 256GB/12GB
    14,6 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 512GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 Ultra 512GB/12GB
    14,6 inch|512 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE+ 128GB Wifi
    13,1 inch|128 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE 256GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE 256GB Wifi
    10,9 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE 128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE 128GB Wifi
    10,9 inch|128 GB|Android
    Expert review
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 256GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE+ 256GB Wifi
    13,1 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10+ (256GB/12GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab S10+ (256GB/12GB Wifi)
    12,4 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10+ (512GB/12GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab S10+ (512GB/12GB Wifi)
    12,4 inch|512 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (512GB/12GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab S10 Ultra (512GB/12GB Wifi)
    14,6 inch|512 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (256GB/12GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab S10 Ultra (256GB/12GB Wifi)
    14,6 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab A9 (64GB/4GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab A9 (64GB/4GB Wifi)
    8,7 inch|64 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab A9+ (64GB/4GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab A9+ (64GB/4GB Wifi)
    11,0 inch|64 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab A9+ (128GB/8GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab A9+ (128GB/8GB Wifi)
    11,0 inch|128 GB|Android

Samsung-tablets getest

We hebben veel Samsung-tablets getest en voegen regelmatig nieuwe tablets toe. 

In de test letten we onder andere op het gebruiksgemak, de snelheid, de scherm- en bouwkwaliteit en de accu van de tablet. Ook kijken we welke Samsung-tablet voor kinderen het beste is.

Samsung-tablet kopen

Elke Samsung Galaxy tab werkt met Android als besturingssysteem, aangevuld met de One UI software van Samsung zelf. Verder zijn de tablets er in verschillende geheugengroottes, met verschillende schermdiagonalen en verschillende opties. Dit hangt af van het model. De prijzen variëren van €100 tot meer dan €1000.

Voordat je een Samsung-tablet gaat kopen bedenk je hoeveel inch schermgrootte je handig vindt en hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Voor veel apps en video's, muziek en foto's neem je meer dan 64 GB.

Vergelijk de modellen van Samsung met elkaar om je ideale tablet te vinden en koop hem direct online.

Samsung-tablets vergelijken

In onze vergelijker kun je de tablets filteren op geheugen- en schermgrootte en op opties als GPS, 5G, kindermodus en meer. Ook filter of vergelijk je de Samsung-tablets op prijs en andere belangrijke eigenschappen. 

Heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, dan vergelijk je ook op de testresultaten en prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij filter je op de aanbeveling voor kinderen, gamen, kantoorwerk, etc.

Tablets per merk