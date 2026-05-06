Samsung-tablets zijn er te over. Een keuze maken uit alle Samsung Galaxy Tabs is een uitdaging. Wij helpen je de beste voor jou vinden.

Samsung-tablets getest

We hebben veel Samsung-tablets getest en voegen regelmatig nieuwe tablets toe.

In de test letten we onder andere op het gebruiksgemak, de snelheid, de scherm- en bouwkwaliteit en de accu van de tablet. Ook kijken we welke Samsung-tablet voor kinderen het beste is.

Samsung-tablet kopen

Elke Samsung Galaxy tab werkt met Android als besturingssysteem, aangevuld met de One UI software van Samsung zelf. Verder zijn de tablets er in verschillende geheugengroottes, met verschillende schermdiagonalen en verschillende opties. Dit hangt af van het model. De prijzen variëren van €100 tot meer dan €1000.

Voordat je een Samsung-tablet gaat kopen bedenk je hoeveel inch schermgrootte je handig vindt en hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Voor veel apps en video's, muziek en foto's neem je meer dan 64 GB.

Vergelijk de modellen van Samsung met elkaar om je ideale tablet te vinden en koop hem direct online.

Samsung-tablets vergelijken

In onze vergelijker kun je de tablets filteren op geheugen- en schermgrootte en op opties als GPS, 5G, kindermodus en meer. Ook filter of vergelijk je de Samsung-tablets op prijs en andere belangrijke eigenschappen.

Heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, dan vergelijk je ook op de testresultaten en prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij filter je op de aanbeveling voor kinderen, gamen, kantoorwerk, etc.