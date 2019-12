Apps downloaden op je tablet: waar let je op?

Applicaties

Een app is een programmaatje voor je tablet of smartphone. Apps hebben vaak 1 taak of functie. Zo zijn er verschillende apps die het weer voorspellen of apps die je informeren over de actuele vertrektijden van de trein. Het enige wat ze doen is weersinformatie of reisinformatie van internet halen en dit presenteren. De kracht van apps is dat zij meestal goed aansluiten op individuele interesses. Er zijn talloze leuke apps beschikbaar, voor ieder wat wils.

Appwinkel

Op elke tablet kun je apps downloaden via een appwinkel.

Bij Apple iPadOS heet de winkel simpelweg App Store. Hier vind je de meeste apps die specifiek voor tabletschermen zijn gemaakt.

Bij Google Android heet de winkel Google Play. Dit is de grootste appwinkel met inmiddels bijna 3 miljoen apps, al zijn de meeste voor kleine smartphoneschermen gemaakt.

Bij Microsoft Windows heet de winkel Windows Store. Deze heeft bij lange na niet zo'n groot aanbod, maar je kunt op Windows 10 ook traditionele computerprogramma's installeren, zoals Adobe Photoshop. Daar heb je geen appwinkel voor nodig.

Apps nemen meestal niet veel opslagruimte in, maar er zitten uitschieters tussen. Een navigatie-app of spelletje kan 2-3 GB groot zijn terwijl een weer-app of nieuws-app niet meer dan enkele MB’s gebruikt.

Hoeveel tabletapps?

Houd er bij Android en Windows rekening mee dat slechts een deel van de apps speciaal voor de tablet (met zijn relatief grote aanraakscherm) is ontworpen. De grootste appwinkel is Google Play, maar het aanbod van tabletapps is het grootst in de Apple App Store. Bij Windows ontbreken sommige grote namen zoals Youtube en andere Google-diensten nog. Hiervoor kun je een van de vele namaak-apps downloaden of de website bezoeken. Download echter nooit apps die niet uit een van de appwinkels komen of die je zelf niet vertrouwt.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in 1 oogopslag welke tablets goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste tablets

Een virusscanner is niet altijd nodig

Net als op laptops en pc's kun je ook op je tablet een virusscanner installeren, ter bescherming tegen kwaadaardige apps. Het risico op virussen en malware is gelukkig klein als je alleen apps uit de officiele appwinkels downloadt. Toch kan wat extra bescherming geen kwaad, helemaal als je ook je bankzaken regelt op je tablet.

Op je Android-tablet kijken virusscanners mee met de installatie van elke app en geven ze een waarschuwing als de app kwaadaardig is. Sommige virusscanners zijn gratis, voor andere betaal je elk jaar of elke maand, net als bij een virusscanner voor Windows-pc's. Heb je een tablet met een verouderde Android-versie? Dan loop je mogelijk extra risico en is een virusscanner helemaal aan te raden.

Een virusscanner op een iPad is niet nodig. Vanwege de strenge controle op de App Store en het gesloten karakter van iPadOS komt bijna nooit kwaadaardige software in de winkel terecht. Bij Windows-tablets (en elke andere Windows-computer) is het wel aan te raden om een virusscanner te installeren.

Bekijk ook de geteste virusscanners voor je pc.

Online Privacy Ongemerkt geef je veel privézaken prijs bij het gebruik van computer, smartphone, tablet en andere ‘slimme’ apparaten. Adverteerders volgen je online, bedrijven verzamelen informatie en stellen gebruikersprofielen op en criminelen hengelen naar je bankgegevens. Gelukkig kun je je op alle fronten wapenen tegen deze inbreuk op je privacy. Het boek Online Privacy geeft informatie over hoe je dit aanpakt. Voor wie is dit boek bestemd? Voor iedereen die zijn of haar privégegevens graag privé houdt. Het boek is te bestellen in onze Webwinkel.

In-app aankopen beveiligen

Aan het begin van het smartphonetijdperk bestonden er alleen nog gratis apps en betaalde apps. Kocht je een betaalde app, dan betaalde je bij het downloaden eenmalig het aanschafbedrag waarna je de beschikking had over de gehele app zonder enige beperkingen.

Tegenwoordig zijn er steeds meer apps die gratis aangeboden worden en aankopen vanuit de app aanbieden. Kwalijk is dat dit verdienmodel ook is verwerkt in veel games die door jonge kinderen worden gespeeld. Die hebben vaak niet door dat ze echt geld uitgeven. Weten ze je wachtwoord? Dan kan zo'n spelletje je flink op kosten jagen.

Beveilig daarom je in-app aankopen via de instellingen. Afhankelijk van het besturingssysteem is er wel een annuleringsperiode, maar deze is nooit lang. Is de termijn verstreken? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of de beheerder van de appwinkel (Apple, Google of Windows).

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.