E-books lezen op je tablet of smartphone: een overzicht van handige apps

E-books lezen gaat het fijnst op een echte e-reader. Smartphones en tablets bieden echter veel meer leesmogelijkheden dankzij lees-apps. Er zijn talloze apps voor tablets en smartphones beschikbaar in de verschillende appwinkels. Zo geniet je met een smartphone of tablet van luisterboeken, krijg je tips over leuke boeken, lees je strips en nog veel meer.

Smartphones en tablets bieden veel leesmogelijkheden door het grote aanbod van lees-apps. Voor zowel Android als iOS zijn er veel lees-apps beschikbaar. Alleen voor Windows Phone is het aanbod minder groot, met Windows 10 kun je nog kiezen voor handige pc programma's waarmee je ook digitaal kunt lezen, zoals Calibre.

Aldiko

Aldiko is een zeer gewaardeerde e-book-app voor Android. Je kunt er epubs en pdf's mee lezen en boeken die beveiligd zijn met Adobe DRM. In de 'night mode' lees je wit op zwart, wat stukken prettiger is voor je ogen als je in het donker leest.

Android: gratis - Google Play

Audible

Wie liever luistert dan leest, zit goed bij de luisterboeken-app van Audible. Deze betaalde dienst van Amazon ($15 per maand) biedt Engelstalige luisterboeken. Voor Nederlandstalige boeken is er Storytel.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

Windows Phone: gratis - Windows Store

Blendle

Bij Blendle lees je kranten- en tijdschriftartikelen in de browser op pc, tablet en smartphone. Het leesoppervlak schaalt zich naar de afmetingen van je scherm. Artikelen kosten tussen de € 0,5 en €1.

Android: verschillende prijzen Google Play

iPhone: verschillende prijzen App Store

Bliyoo

Bliyoo is een app van boekwinkel Bruna, waarmee je voor een vaste prijs per maand onbeperkt boeken en/of tijdschriften op je smartphone of tablet kunt lezen.

Android: verschillende prijzen Google Play

iPhone: verschillende prijzen App Store

Bluefire Reader

Dankzij de Bluefire Reader app lees je beveiligde e-books (met Adobe DRM) op je smartphone of tablet. De app heeft verder functies om woorden te markeren, te noteren en de betekenis van woorden op te zoeken.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

Bookviser

Met Bookviser lees je (onbeveiligde) epub-boeken, fb2- en txt-bestanden op je Windows Phone of Windows 8 tablet. De app is gebouwd door een aantal leesfanaten, in samenwerking met gebruikers van de app. Je eigen boeken importeren kan onder andere via Skydrive.

Windows Phone: gratis - Windows Store

Windows: gratis - Windows Store

Bol.com Kobo ebook app

Met de Bol.com Kobo ebook app lees je de boeken die je bij Bol.com hebt gekocht op je smartphone en tablet. De synchronisatie werkt ook met Kobo e-readers, door daarop met je Bol.com account in te loggen.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

FBReader

FBReader is een snelle en simpele e-reader app die in de Play Store een hoge waardering krijgt van gebruikers. De app ondersteunt diverse e-book formaten zoals epub, mobi, fb2, rtf, doc en html.

Android: gratis - Google Play

Windows: gratis - FBReader website

Goodreads

Goodreads is een platform waarop boekenliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Je leest er recensies van anderen en je kunt er ook je eigen recensies achterlaten. Daarnaast kun je je eigen gelezen boeken toevoegen aan Goodreads. Op basis van je favorieten krijg je dan tips over andere leuke boeken die je nog niet gelezen hebt.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

Google Play Books

Google Play Books is Google's eigen boekendienst, met bijbehorende app. Deze app laat je e-books lezen én kopen. Als boekwinkel heeft het volgens onze review wel wat verbeterpunten. In de app zijn ook andere Google-diensten ingebouwd, zoals het opzoeken van definities en in een boek genoemde plaatsen (in Google Maps).

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

iBooks

Deze simpele app van Apple leest zeer prettig en heeft geen overbodige franjes. De app onthoudt op welke bladzijde je gebleven was. Zo kun je gemakkelijk op je iPhone doorlezen vanaf het punt waarop je een boek op een iPad had achtergelaten. De winkel die gekoppeld is aan de iBooks-app heeft een zeer uitgebreid aanbod. De boeken die je er koopt hebben een kopieerbeveiliging, waardoor je ze niet kunt lezen op niet-Apple apparaten.

iPhone: gratis - App Store

Kindle

Met de Kindle app heb je toegang tot miljoenen boeken, magazines en kranten uit de Amazon boekenwinkel. Vanuit de app heb je toegang tot de winkel en kun je direct boeken kopen. De app bevat diverse functies. Zo kun je de betekenis van woorden opzoeken en gratis het eerste hoofdstuk van een boek lezen. Ook heb je de optie om het uiterlijk van de tekst aan te passen. De app werkt op diverse apparaten. Maar door Amazon's kopieerbeveiliging kun je Kindle boeken niet lezen op andere e-readers dan die van Amazon.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

Windows Phone: gratis - Windows Store

BlackBerry: gratis - BlackBerry World

Kobo

Bij Kobo aangekochte boeken kun je met deze app op de smartphone lezen. De app synchroniseert met Kobo e-readers. Daardoor kun je op een ander apparaat je Kobo-boek verder lezen.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

Windows Phone: gratis - Windows Store

BlackBerry: gratis - BlackBerry World

Marvel Comics

Lees je favoriete stripboeken op je smartphone. Met deze app lees je de avonturen van striphelden zoals Iron Man, Thor, Captain America, Spiderman en Wolverine. Koop direct vanuit de app nieuwe stripboeken of lees eerst een aantal gratis stripboeken.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

Pocket

Met Pocket steek je de artikelen die je later nog wilt lezen in je broekzak. De artikelen die je in Pocket bewaart, bekijk je later offline op je smartphone, tablet, computer of Kobo e-reader.

Android: gratis - Google Play

iPhone: gratis - App Store

Kobo: gratis - koppelen met Kobo e-reader

Storytel

Met Storytel kun je boeken beluisteren in plaats van lezen. Voor €12 per maand luister je onbeperkt naar het aanbod van zo'n 5000 Nederlandstalige en Engelstalige boeken. Je wordt geen eigenaar van de boeken. Offline luisteren is mogelijk. Lees ook onze review van Storytel. Voor Engelstalige boeken is er ook Audible (zie boven).

Android: €12 per maand - Google Play

iPhone: €12 per maand - App Store