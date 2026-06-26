Welke e-reader heeft een haarscherp scherm met goed contrast en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle e-readers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke e-reader uitgebreid in een testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke e-readers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We hebben e-readers voor je getest op schermkwaliteit, ondersteuning qua bestandsformaten, bediening, knoppen, leeservaring en overzichtelijkheid van het boekenoverzicht. Lees meer over hoe wij e-readers testen.
Het scherm van een e-reader moet net zo fijn lezen als een bladzijde van een papieren boek. Veel e-readers zijn haarscherp. Maar sommige e-readers hebben een lage resolutie of te weinig contrast. We beoordelen de verlichting en zien behoorlijke verschillen. In een donkere kamer is het prettig lezen bij zo weinig mogelijk licht. Dat doen niet alle e-readers even goed.
Op een e-reader passen wel duizenden boeken. Dat gaat goed bij de beste e-readers, maar bij sommige e-readers is dat erg lastig. Ook testen we het leescomfort en letten daarbij ook op het bladergemak. De bladzijden moeten soepel omslaan. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van lettertype en lettergrootte.
Een e-reader is geen alleskunner zoals een tablet: je moet er vooral goed mee kunnen lezen. De ene e-reader is daarin veelzijdiger dan de andere. Zo zijn er e-readers waarmee je ook boeken kunt kopen via mobiel internet. Ook handig: schermverlichting of een waterdichte en stofdichte e-reader.
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