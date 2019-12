Het scherm van een e-reader moet net zo fijn lezen als een bladzijde van een papieren boek. Veel e-readers zijn haarscherp, maar we zien ook modellen met een lage resolutie of te weinig contrast. We beoordelen de verlichting en zien behoorlijke verschillen. In een donkere kamer is het prettig lezen bij zo weinig mogelijk licht, dat doen niet alle e-readers even goed.