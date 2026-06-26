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Professioneel getest!

De beste e-reader voor jou, door ons getest

Welke e-reader heeft een haarscherp scherm met goed contrast en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle e-readers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben e-readers voor je getest

Laatste update van de test: 26 juni 2026
  • JuisteAankoop

    Getest door experts

    Onze onderzoekers testen elke e-reader uitgebreid in een testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke e-readers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We hebben e-readers voor je getest op schermkwaliteit, ondersteuning qua bestandsformaten, bediening, knoppen, leeservaring en overzichtelijkheid van het boekenoverzicht. Lees meer over hoe wij e-readers testen.

  • E-reader highlight 1 - haarscherpe letters

    1. Haarscherpe letters en schermkwaliteit

    Het scherm van een e-reader moet net zo fijn lezen als een bladzijde van een papieren boek. Veel e-readers zijn haarscherp. Maar sommige e-readers hebben een lage resolutie of te weinig contrast. We beoordelen de verlichting en zien behoorlijke verschillen. In een donkere kamer is het prettig lezen bij zo weinig mogelijk licht. Dat doen niet alle e-readers even goed.

  • E-reader highlight 2 - lekker lezen

    2. Lekker lezen

    Op een e-reader passen wel duizenden boeken. Dat gaat goed bij de beste e-readers, maar bij sommige e-readers is dat erg lastig. Ook testen we het leescomfort en letten daarbij ook op het bladergemak. De bladzijden moeten soepel omslaan. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van lettertype en lettergrootte.  

  • E-reader highlight 3 - nuttige extra's

    3. Nuttige extra’s en mogelijkheden

    Een e-reader is geen alleskunner zoals een tablet: je moet er vooral goed mee kunnen lezen. De ene e-reader is daarin veelzijdiger dan de andere. Zo zijn er e-readers waarmee je ook boeken kunt kopen via mobiel internet. Ook handig: schermverlichting of een waterdichte en stofdichte e-reader. 

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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