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PocketbookEra 16Gb

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal (inch):  6,9 inch
  • Aanraakscherm:  Ja
  • Verlichting:  Ja

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze Pocketbook Era 16Gb e-reader heeft een gemiddeld formaat en een schermgrootte van 6,9 inch. Het scherm heeft een resolutie van 1680 x 1264 pixels. Je kunt het scherm met je vingers bedienen. Hij heeft achtergrondverlichting zodat je in het donker kunt lezen. De behuizing van deze e-reader is waterbestendig. Hij heeft ongeveer 14 GB aan geheugen om boeken op te slaan. Dat is voldoende voor een collectie van duizenden boeken. Met wifi kun je boeken overzetten via internet. Ook heeft hij een ingebouwde boekenwinkel (PocketBook Shop) waar je direct boeken kan kopen.

Samenvatting

Schermdiagonaal (inch)
6,9 inch
Aanraakscherm
Verlichting
Wifi
Gewicht
227 gram
Gekoppelde boekenwinkel
PocketBook Shop
Fysieke bladerknoppen

Prijzen