Hoe wij e-readers testen

Zo testen wij e-readers

Wij testen doorlopend e-readers die in Nederland goed verkrijgbaar zijn. We selecteren een e-reader voor deze test als de fabrikant op de doos of de website het apparaat expliciet een e-reader noemt. Tablets (ook die van e-readerfabrikanten) testen we in de tablettest. Bedenk dus eerst of je een tablet of e-reader nodig hebt.

We onderwerpen de e-readers aan een grondige test, waarin we puur kijken naar het lezen van e-books. Overige functies (afbeeldingen bekijken, internetten, muziek luisteren) beoordelen we niet.

Voor dit onderzoek zijn verschillende gratis en betaalde e-books gebruikt.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke e-readersgoed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste e-readers

Gebruiksgemak (30%)

Oordeel over het algemene gebruiksgemak. We kijken hoe de e-reader in de hand ligt. Daarnaast bekijken we of de bediening en knoppen goed, prettig en logisch werken. Andere punten in de test:

Snelheid: hoe vlot kan de e-reader een epub-bestand of pdf openen?

Zoekfunctie: kun je een woord zoeken in een boek?

Menu: zit de structuur goed in elkaar?

Schermkwaliteit (20%)

Oordeel over de kwaliteit van het scherm. Schermen met een scherp beeld, goed contrast en (gelijkmatige) schermverlichting halen hoge scores. We geven minpunten aan schermen waarbij het beeld van de vorige pagina doorschijnt. We beoordelen de kwaliteit van het scherm in fel zonlicht, binnen bij daglicht en in een donkere kamer.

Boeken toevoegen (20%)

We bekijken of je makkelijk een boek vanaf een pc op de e-reader kunt zetten. Ook controleren we of je een gemaild e-book vanaf de e-reader makkelijk kunt openen. Veel e-readers hebben een gekoppelde boekenwinkel. We beoordelen het betaalgemak en kijken of het downloaden van een boek goed gaat.

Leesgemak (13%)

We beoordelen het leescomfort in verschillende scenario's. Met één hand in het openbaar vervoer, liggend in bed en zittend in een luie stoel. Ook kijken we of de tekstweergave (lettertype, lettergrootte, marges en regelafstand) prettig is en of deze naar wens kan worden aangepast.

Ondersteuning bestandsformaten (5%)

Een oordeel voor de ondersteuning van verschillende bestandsformaten. We vergelijken bestanden in verschillende formaten: pdf, epub, mobi, azw, rtf, txt en doc. Daarnaast testen we e-readers met een epub en een pdf die beveiligd is met Adobe DRM kopiëerbeveiliging.

Ontwerp (5%)

Een oordeel voor het ontwerp. De knoppen, het materiaal en de degelijkheid. De schermen hebben een krastest ondergaan. In een valtest zijn de e-readers getest op hun bouwkwaliteit. Ook waterbestendigheid telt mee.

Mogelijkheden (2%)

Bij het oordeel over de mogelijkheden tellen de volgende opties mee:

Internetbrowser

Mediaspeler (mp3)

Tekst naar spraak (voor blinden of slechtzienden)

Synchronisatie tussen twee apparaten (zodat je een gekocht boek samen kunt lezen)

3G

Accuduur (5%)

De capaciteit van de accu meten we in verschillende situaties. Met en zonder verlichting, in stand-by en tijdens het bladeren in een boek. Op basis van een scenario van 2 uur lezen per dag is een subjectief oordeel gegeven voor de accuduur.

Benieuwd naar de testresultaten? Vergelijk e-readers of kijk direct wat de beste e-readers uit de test zijn.