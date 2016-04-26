Hoe wij e-readers testen

Zo testen wij e-readers

Wij testen e-readers die in Nederland goed verkrijgbaar zijn. We selecteren een e-reader voor deze test als de fabrikant op de doos of de website het apparaat expliciet een e-reader noemt. Tablets (ook die van e-readerfabrikanten) testen we in de tablettest. Bedenk dus eerst of je een tablet of e-reader nodig hebt.

Gebruiksgemak (25%)

Oordeel over het algemene gebruiksgemak. We kijken hoe de e-reader in de hand ligt. Daarnaast bekijken we of de bediening en knoppen goed, prettig en logisch werken. Andere punten in de test:

Snelheid: hoe vlot kan de e-reader een epub-bestand of pdf openen?

Zoekfunctie: kun je een woord zoeken in een boek?

Menu: zit de structuur goed in elkaar?

Kwaliteit scherm (20%)

Oordeel over de kwaliteit van het scherm. Schermen met een scherp beeld, goed contrast en (gelijkmatige) schermverlichting halen hoge scores. We geven minpunten aan schermen waarbij het beeld van de vorige pagina doorschijnt. We beoordelen de kwaliteit van het scherm in fel zonlicht, binnen bij daglicht en in een donkere kamer. Wanneer een e-reader een kleurenscherm heeft, beoordelen we de weergave.

Boeken toevoegen (20%)

We bekijken of je makkelijk een boek vanaf een pc op de e-reader kunt zetten. Ook controleren we of je een gemaild e-book vanaf de e-reader makkelijk kunt openen. Veel e-readers hebben een gekoppelde boekenwinkel. We beoordelen het betaalgemak en kijken of het downloaden van een boek goed gaat.

Leesgemak (15%)

We beoordelen het leescomfort in verschillende scenario's. Met één hand in het openbaar vervoer, liggend in bed en zittend in een luie stoel. Ook kijken we of de tekstweergave (lettertype, lettergrootte, marges en regelafstand) prettig is en of deze naar wens kan worden aangepast.

Ontwerp (10%)

Een oordeel voor het ontwerp. De knoppen, het materiaal en de degelijkheid. De schermen hebben een krastest ondergaan. In een valtest zijn de e-readers getest op hun bouwkwaliteit. Ook waterbestendigheid telt mee.

Accuduur (5%)

We testen hoelang de accu meegaat tijdens het lezen. Een robotarm bladert elke minuut om, totdat de e-reader vanzelf uitschakelt. Bij modellen met een accupercentage stoppen we soms bij 30%. We rekenen ook de totale gebruiksduur door. De schermhelderheid staat op 50%, wifi en bluetooth staan uit. Ook kijken we naar automatisch uitschakelen en de accucapaciteit.

Ondersteuning bestandsformaten (5%)

Een oordeel voor de ondersteuning van verschillende bestandsformaten. We vergelijken bestanden in verschillende formaten: pdf, epub, mobi, azw, rtf, txt en doc. Daarnaast testen we e-readers met een epub en een pdf die beveiligd is met Adobe DRM kopiëerbeveiliging.

Benieuwd naar de testresultaten? Vergelijk e-readers of kijk direct wat de beste e-readers uit de test zijn.