Gebruikstips voor je e-reader

Hoe werkt dat?

Bij alle e-readers kun je ook boeken vanaf je computer op een e-reader zetten. Dat doe je met een usb-kabel. De e-book bestanden sleep je vanuit de Verkenner of Finder (bij een Mac) naar het geheugen van de e-reader. Bij Amazon en Pocketbook kun je boeken naar een speciaal mailadres sturen. Dat mailadres is gekoppeld aan het account van je e-reader.

Boeken ook lezen op tablets en smartphones

Een paar e-readermerken hebben apps die samenwerken met je e-reader. Zo kun je bij Kobo, Amazon Kindle en Pocketbook beginnen met lezen op een e-reader en verder lezen op je smartphone. Waar je bent gebleven in het boek wordt gekopieerd naar al je apparaten. Ook je bladwijzers en notities worden opgeslagen en gesynchroniseerd op je tablet, e-reader en smartphone.

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E-books lezen op je tablet en smartphone