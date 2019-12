Gebruikstips voor je e-reader

Een e-reader gaat pas echt leven als er ook leuke boeken op staan. Die koop je in Nederlandse webwinkels of via de winkel die aan de e-reader is gekoppeld. In het laatste geval koop je boeken direct vanaf de e-reader. Andere handige diensten zijn Tom’s kabinet, waar je tweedehands e-books kunt kopen en verkopen, Kobo Plus en Bookchoice, waar je voor een vast bedrag per maand boeken kunt lezen. Deze diensten zijn vaak alleen beschikbaar voor smartphone en tablet.

Lees hier meer over boeken kopen en wat je met e-books wel of niet mag.

Bij bibliotheken kun je ook e-books lenen. Leden van een openbare of lokale bibliotheek kunnen gratis boeken lenen via De Bibliotheek.

Lees hier meer over boeken lenen bij de bibliotheek.

Gratis e-books

Op internet zijn gigantisch veel gratis e-books te vinden. Op websites zoals Gratisepub.nl wisselen lezers onderling links uit naar gratis boeken. Op Project Gutenberg vind je duizenden oudere e-books, die zonder beperkingen uitgewisseld mogen worden.

Lees hier meer over gratis e-books.