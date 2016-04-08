Gebruikstips voor je e-reader

Een e-reader is superhandig als je veel leest. Maar waar koop je e-books? En, hoe zet je ze makkelijk op je e-reader? Met onze tips haal je alles uit je e-reader.
Expert e-readers
E-books koop je in webwinkels. Of je koopt boeken direct vanaf je e-reader. Daarvoor hebben ze wifi. Zo zet je boeken op je e-reader zonder computer. Andere handige diensten zijn Kobo Plus en Storytel. Voor een vast bedrag per maand lees je boeken. Je kunt ook e-books lenen bij de bibliotheek.
Op internet vind je gigantisch veel gratis e-books. Op verschillende websites wisselen lezers onderling links uit naar gratis boeken. Op Project Gutenberg vind je duizenden oudere e-books die je zonder beperkingen mag uitwisselen.
Lees meer over:
Wat mag wel en niet met een e-book?
Gratis e-books waar vind je ze?
Bij alle e-readers kun je ook boeken vanaf je computer op een e-reader zetten. Dat doe je met een usb-kabel. De e-book bestanden sleep je vanuit de Verkenner of Finder (bij een Mac) naar het geheugen van de e-reader. Bij Amazon en Pocketbook kun je boeken naar een speciaal mailadres sturen. Dat mailadres is gekoppeld aan het account van je e-reader.
Een paar e-readermerken hebben apps die samenwerken met je e-reader. Zo kun je bij Kobo, Amazon Kindle en Pocketbook beginnen met lezen op een e-reader en verder lezen op je smartphone. Waar je bent gebleven in het boek wordt gekopieerd naar al je apparaten. Ook je bladwijzers en notities worden opgeslagen en gesynchroniseerd op je tablet, e-reader en smartphone.
Lees meer over:
E-books lezen op je tablet en smartphone
E-books die je koopt bij de boekhandel zijn meestal beveiligd met een watermerk. De boeken die je in Nederlandse webwinkels koopt hebben het epub-bestandsformaat. Soms zijn deze epub-bestanden beveiligd met Adobe DRM.
Adobe DRM-kopieerbeveiliging is erg gebruiksonvriendelijk. Om boeken over te zetten naar een e-reader heb je speciale software en een account nodig. Als je boeken leent bij de bibliotheek heb je er ook mee te maken.
Op Amazon e-readers passen weer geen epub-boeken. Een e-mailadres gekoppeld aan Amazon-account kan epub-bestanden omzetten naar een geschikt formaat. Het gratis programma Calibre kan dat ook.
Alle geteste e-readers ondersteunen epub-bestanden met DRM, behalve de modellen van Amazon (Kindle).
Reageert je e-reader traag omdat je er 2000 boeken op hebt gezet? Probeer het dan eens met wat minder. Geen van de geteste e-readers had problemen met 100 boeken.
Verdeel je boeken over verschillende mappen, in plaats van 2000 boeken in 1 map te zetten. Indelen in mappen kan niet bij alle e-readers.
Bij het testen hebben we meerdere keren gemerkt dat het updaten van de software een wereld van verschil kan maken.
E-inkschermen verversen minder snel dan de lcd-schermen van tablets en smartphones. Ook reageren ze een stuk trager. Vind je dat vervelend? Dan is een tablet misschien een betere keuze.
Vaak kun je een e-reader binnen en buiten de garantieperiode nog laten repareren. Draai je zelf voor de reparatiekosten op? Dan is het al gauw voordeliger om een nieuwe (of tweedehands) e-reader te kopen.
Lees meer over:
Garantie en je rechten
Lever hem dan in bij een milieustraat of Wecycle-inleverpunt. Ook kun je hem inleveren bij de winkel waar je een nieuwe koopt. De verkoper van een nieuwe e-reader moet je oude innemen.
E-reader fabrikanten Kobo en Kindle (Amazon) hebben een eigen recyclingprogramma.
Let op! Gooi je oude e-reader nooit weg bij het restafval. De accu en metalen zijn schadelijk voor het milieu en moeten daarom apart verwerkt worden.
Als je een nieuwe e-reader hebt gekocht, kun je de oude e-reader weggeven of verkopen.
Zet de e-reader voordat je dit doet terug naar de fabrieksinstellingen. Zo voorkom je dat je persoonlijke account, boeken en andere informatie op het apparaat blijven staan. Bovendien mag je in verband met het auteursrecht e-boeken niet zomaar doorverkopen.