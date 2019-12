E-reader kopen: waar let je op?

Kies voor optimaal leescomfort een e-reader met een e-inkscherm. E-ink is een schermtechnologie die beelden produceert die sterk lijken op echt papier. Lezen is daardoor niet vermoeiend voor je ogen. Een e-inkscherm is in tegenstelling tot een lcd-scherm goed leesbaar in direct zonlicht. Wil je eenvoudig door een e-book bladeren? Koop dan een e-reader met touchscreen. Bladeren gaat zo een stuk makkelijker dan met fysieke knoppen.Veel e-readers hebben ingebouwde schermverlichting. Zo lees je gemakkelijk je boek in het donker en heeft je scherm overdag extra contrast.