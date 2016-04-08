E-reader kopen: waar let je op?

E-books lees je het beste op een e-reader of een tablet. Allebei deze apparaten hebben zo hun voordelen. Wij helpen je met kiezen.
Expert Elektronica
Met onze koopvideo helpen wij je met het kiezen van een nieuwe e-reader. We leggen uit waar je op moet letten voordat je een e-reader koopt.
Lees je veel? Een e-reader is zeer geschikt om lange teksten op te lezen. De zwart-witletters doen niet onder voor die van een papieren boek. Doordat het scherm zeer zuinig is, gaat een e-reader wekenlang mee op een acculading. Ook fijn: je kunt lezen in de zon zonder dat het scherm licht reflecteert.
Wil je 1 apparaat voor foto's bekijken, video streamen en lezen? Kies dan een tablet. Pdf-bestanden lezen gaat ook makkelijker op een tablet, omdat inzoomen sneller en soepeler gaat. Het scherpe kleurenscherm van een tablet is ook prima voor tijdschriftartikelen met foto en video.
Een e-reader gebruik je als een boek. Hij moet dus lekker in de hand liggen. Door de dunne behuizing is ook een wat groter model vaak nog prettig met 1 hand vast te houden. Bedienen doe je meestal met je vingers op het aanraakscherm. Sommige e-readers hebben fysieke knoppen om te bladeren.
De meest voorkomende schermmaat in onze test is 7 inch. Dat is net wat kleiner dan de kleinste tablet. Grotere schermen hebben meestal een formaat tussen de 7 en 9 inch. Omdat de behuizing dun is, wegen ze niet veel meer dan de kleinere modellen. Het gemiddelde gewicht van een e-reader in onze test is 200 gram. Er zijn ook wat grotere e-readers. Die zijn net iets groter dan een A5-notitieblok.
Bekijk en vergelijk:
Vergelijk kleine e-readers tot 7 inch
Vergelijk gemiddelde e-readers van 7 inch tot 9 inch
Vergelijk grote e-readers van 9 inch en groter
Veel e-readers hebben een boekwinkel. Zo koop je e-books op de e-readers zelf zonder een computer. Meestal hebben de boeken het epub-formaat. Je kunt ze lezen op epub-readers, smartphones, tablets en computers. Voorheen werden veel boeken beveiligd met het gebruiksonvriendelijke Adobe DRM. Tegenwoordig hebben e-books een watermerk. Daardoor kan de koper van het bestand achterhaald worden.
Lees meer over:
Kobo Plus
Storytel
E-readers zijn te verdelen in 2 soorten: 'gewone' epub e-readers en Amazon Kindles. Welke je kiest hangt af van waar je e-books wil kopen.
Het meest gangbare bestandsformaat voor e-books is met afstand ‘epub’. Alle merken e-readers kunnen dit formaat openen, behalve de Kindles van Amazon. Ook de boeken bij de bibliotheek hebben het e-pubformaat.
Met Amazon Kindle e-readers kun je geen epub-boeken lezen. Daardoor kun je boeken van andere winkels dan Amazon niet direct openen op een Kindle. Met het gratis programma Calibre maak je epub boeken Kindle-vriendelijk. Boeken die je bij Amazon hebt gekocht kun je vanwege hun kopieerbeveiliging niet zomaar lezen op een epub-reader. Ook lenen bij de bibliotheek lukt niet met een Amazon Kindle.
Lees meer over:
Epub of Amazon Kindle?
Andere merken e-readers
E-readers zijn vooral gemaakt om lekker te lezen. Toch hebben ze lang niet allemaal dezelfde mogelijkheden. Ga voor de extra's die jij belangrijk vindt, zoals:
Met onze test zie je meteen welke e-readers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.