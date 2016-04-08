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E-reader kopen: waar let je op?

E-books lees je het beste op een e-reader of een tablet. Allebei deze apparaten hebben zo hun voordelen. Wij helpen je met kiezen.

Snel naar:

  1. Kooptips e-readers
  2. E-reader of tablet kopen?
  3. Kies het juiste scherm
  4. Boeken kopen via de e-reader
  5. Epub of Amazon Kindle?
  6. Extra’s op e-readers

1

Kooptips e-readers

Met onze koopvideo helpen wij je met het kiezen van een nieuwe e-reader. We leggen uit waar je op moet letten voordat je een e-reader koopt.

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E-reader of tablet kopen?

E-reader

E-reader

Lees je veel? Een e-reader is zeer geschikt om lange teksten op te lezen. De zwart-witletters doen niet onder voor die van een papieren boek. Doordat het scherm zeer zuinig is, gaat een e-reader wekenlang mee op een acculading. Ook fijn: je kunt lezen in de zon zonder dat het scherm licht reflecteert.

Tablet

Tablet

Wil je 1 apparaat voor foto's bekijken, video streamen en lezen? Kies dan een tablet. Pdf-bestanden lezen gaat ook makkelijker op een tablet, omdat inzoomen sneller en soepeler gaat. Het scherpe kleurenscherm van een tablet is ook prima voor tijdschriftartikelen met foto en video.

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Kies het juiste scherm

Een e-reader gebruik je als een boek. Hij moet dus lekker in de hand liggen. Door de dunne behuizing is ook een wat groter model vaak nog prettig met 1 hand vast te houden. Bedienen doe je meestal met je vingers op het aanraakscherm. Sommige e-readers hebben fysieke knoppen om te bladeren.

Schermformaten e-readers

De meest voorkomende schermmaat in onze test is 7 inch. Dat is net wat kleiner dan de kleinste tablet. Grotere schermen hebben meestal een formaat tussen de 7 en 9 inch. Omdat de behuizing dun is, wegen ze niet veel meer dan de kleinere modellen. Het gemiddelde gewicht van een e-reader in onze test is 200 gram. Er zijn ook wat grotere e-readers. Die zijn net iets groter dan een A5-notitieblok.

Bekijk en vergelijk:
Vergelijk kleine e-readers tot 7 inch
Vergelijk gemiddelde e-readers van 7 inch tot 9 inch
Vergelijk grote e-readers van 9 inch en groter

Kies het juiste schermformaat

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Boeken kopen via de e-reader

Veel e-readers hebben een boekwinkel. Zo koop je e-books op de e-readers zelf zonder een computer. Meestal hebben de boeken het epub-formaat. Je kunt ze lezen op epub-readers, smartphones, tablets en computers. Voorheen werden veel boeken beveiligd met het gebruiksonvriendelijke Adobe DRM. Tegenwoordig hebben e-books een watermerk. Daardoor kan de koper van het bestand achterhaald worden.

Lees meer over: 
Kobo Plus
Storytel 

Boeken kopen via de e-reader

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Epub of Amazon Kindle?

E-readers zijn te verdelen in 2 soorten: 'gewone' epub e-readers en Amazon Kindles. Welke je kiest hangt af van waar je e-books wil kopen.

Epub

Het meest gangbare bestandsformaat voor e-books is met afstand ‘epub’. Alle merken e-readers kunnen dit formaat openen, behalve de Kindles van Amazon. Ook de boeken bij de bibliotheek hebben het e-pubformaat.

Amazon Kindle: azw

Met Amazon Kindle e-readers kun je geen epub-boeken lezen. Daardoor kun je boeken van andere winkels dan Amazon niet direct openen op een Kindle. Met het gratis programma Calibre maak je epub boeken Kindle-vriendelijk. Boeken die je bij Amazon hebt gekocht kun je vanwege hun kopieerbeveiliging niet zomaar lezen op een epub-reader. Ook lenen bij de bibliotheek lukt niet met een Amazon Kindle.

Lees meer over:
Epub of Amazon Kindle?
Andere merken e-readers

amazon-e-reader

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Extra’s op e-readers

E-readers zijn vooral gemaakt om lekker te lezen. Toch hebben ze lang niet allemaal dezelfde mogelijkheden. Ga voor de extra's die jij belangrijk vindt, zoals:

  • Waterdichtheid: handig als je leest bij het zwembad of op het strand.
  • Draadloos muziek of boeken beluisteren via bluetooth.
  • Notities maken: grote e-readers in de test hebben een aanraakpen voor notities.
Extra’s op e-readers

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke e-readers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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