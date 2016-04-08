E-reader kopen: waar let je op?

Een e-reader gebruik je als een boek. Hij moet dus lekker in de hand liggen. Door de dunne behuizing is ook een wat groter model vaak nog prettig met 1 hand vast te houden. Bedienen doe je meestal met je vingers op het aanraakscherm. Sommige e-readers hebben fysieke knoppen om te bladeren.

Schermformaten e-readers

De meest voorkomende schermmaat in onze test is 7 inch. Dat is net wat kleiner dan de kleinste tablet. Grotere schermen hebben meestal een formaat tussen de 7 en 9 inch. Omdat de behuizing dun is, wegen ze niet veel meer dan de kleinere modellen. Het gemiddelde gewicht van een e-reader in onze test is 200 gram. Er zijn ook wat grotere e-readers. Die zijn net iets groter dan een A5-notitieblok.



Bekijk en vergelijk:

Vergelijk kleine e-readers tot 7 inch

Vergelijk gemiddelde e-readers van 7 inch tot 9 inch

Vergelijk grote e-readers van 9 inch en groter