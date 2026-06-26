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E-readers vergelijken

Laatste update van de test: 26 juni 2026|

Met een e-reader heb je een bibliotheek in een klein apparaatje.

Keuzehulp

  • Pocketbook Verse Lite
    PocketbookVerse Lite
    6,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
    Expert review
  • Pocketbook Era Color
    PocketbookEra Color
    6,9 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Amazon Kindle Colorsoft (2025)
    AmazonKindle Colorsoft (2025)
    7,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Boox Go Color 7 Gen II
    BooxGo Color 7 Gen II
    6,9 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Boox Palma 2 Pro
    BooxPalma 2 Pro
    6,1 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Amazon Kindle (2024)
    AmazonKindle (2024)
    6,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja

    € 120,-

    Richtprijs

  • Tolino Shine Color
    TolinoShine Color
    6,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Pocketbook Verse Pro Color
    PocketbookVerse Pro Color
    5,9 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Amazon Kindle Paperwhite (2024)
    AmazonKindle Paperwhite (2024)
    7,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Tolino Vision Color
    TolinoVision Color
    7,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja

    € 205,-

    Richtprijs

  • Amazon Kindle Scribe (2024)
    AmazonKindle Scribe (2024)
    10,2 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Pocketbook Verse Pro
    PocketbookVerse Pro
    5,9 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
    Expert review
  • Kobo Clara BW
    KoboClara BW
    6,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
    Expert review
  • Kobo Clara Colour
    KoboClara Colour
    6,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Kobo Libra Colour
    KoboLibra Colour
    7,0 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja

    € 240,-

    Richtprijs

  • Pocketbook Inkpad Color 3
    PocketbookInkpad Color 3
    7,7 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
  • Pocketbook Verse
    PocketbookVerse
    5,9 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
    Expert review
  • Pocketbook Inkpad 4
    PocketbookInkpad 4
    7,7 inch|Aanraakscherm: Ja|Verlichting: Ja
    Expert review

E-readers getest

Op de e-reader zet je genoeg boeken om lange vakanties mee door te komen. Maar is die aanbieding van een e-reader een goede koop? Vergelijk hier.

In de test van e-readers kijken we bijvoorbeeld naar hoe leesbaar het scherm is en of de accu lang meegaat. De beste e-reader uit de test is een betaalbare. Met een goede e-reader kun je makkelijk boeken kopen en overzetten en je kunt er veel bestandsformaten op gebruiken. Een goede e-reader is bijvoorbeeld geschikt voor pdf, txt en epub.

E-reader kopen

Koop de beste e-reader voor jou. Wil je een e-reader van Kobo, Amazon, Pocketbook of Tolino? Kies een e-reader op het formaat dat bij je past en waar je de boeken wilt kopen. Je kunt bij ons e-readers vergelijken om de beste koop voor jou te vinden.

E-readers vergelijken

Vergelijk e-readers op de grootte van het scherm. Er zijn e-readers van 6 inch (15,2 cm), maar ook van 7 inch (17,7 cm) en groter. Daarnaast kun je de e-readers vergelijken op opties als schermverlichting, ingebouwde boekenwinkel en waterbestendigheid. Een e-reader met schermverlichting is handig als je wilt lezen in het donker. En natuurlijk vergelijk je e-readers op testresultaten. Zo vind je de beste koop e-reader voor jou.

E-readers per merk