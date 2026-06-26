Met een e-reader heb je een bibliotheek in een klein apparaatje.

E-readers getest

Op de e-reader zet je genoeg boeken om lange vakanties mee door te komen. Maar is die aanbieding van een e-reader een goede koop? Vergelijk hier.

In de test van e-readers kijken we bijvoorbeeld naar hoe leesbaar het scherm is en of de accu lang meegaat. De beste e-reader uit de test is een betaalbare. Met een goede e-reader kun je makkelijk boeken kopen en overzetten en je kunt er veel bestandsformaten op gebruiken. Een goede e-reader is bijvoorbeeld geschikt voor pdf, txt en epub.

E-reader kopen

Koop de beste e-reader voor jou. Wil je een e-reader van Kobo, Amazon, Pocketbook of Tolino? Kies een e-reader op het formaat dat bij je past en waar je de boeken wilt kopen. Je kunt bij ons e-readers vergelijken om de beste koop voor jou te vinden.

E-readers vergelijken

Vergelijk e-readers op de grootte van het scherm. Er zijn e-readers van 6 inch (15,2 cm), maar ook van 7 inch (17,7 cm) en groter. Daarnaast kun je de e-readers vergelijken op opties als schermverlichting, ingebouwde boekenwinkel en waterbestendigheid. Een e-reader met schermverlichting is handig als je wilt lezen in het donker. En natuurlijk vergelijk je e-readers op testresultaten. Zo vind je de beste koop e-reader voor jou.