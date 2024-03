Pocketbook e-reader kopen

Bij Pocketbook kun je kiezen uit uiteenlopende e-readers. Elke Pocketbook e-reader heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Met een e-reader kun je veel bestandsformaten lezen. Denk aan PDF en Epub. Maar je kunt er ook afbeeldingsbestanden mee bekijken. Alleen niet elke Pocketbook e-reader toont kleuren. Wanneer in de typenaam Color staat heeft de Pocketbook een kleurenscherm.

Bijna elke Pocketbook e-reader heeft Smartlight. Daarmee is de schermverlichting aan te passen aan de omstandigheden en jouw wensen.

Je kunt kiezen voor een kleine Pocketbook van 6 inch, of juist een grote van 8 inch. Een grotere e-reader is natuurlijk ook wat zwaarder, dus misschien niet fijn om lang vast te houden. Een Pocketbook van klein formaat is lichter en gaat makkelijk in je tas.

Als je veel boeken en andere documenten op je e-reader wilt zetten, kun je kiezen voor een Pocketbook e-reader met veel geheugen tot wel 14GB. Of je kiest er een met een MicroSD-kaartsleuf. De e-books kun je direct downloaden vanaf bookspot.nl of de PocketBook Shop. Je kunt ook boeken lenen via de Online Bibliotheek.

Lees je veel in bad of aan het zwembad, dan is een waterbestendige Pocketbook e-reader handig.

Een goede Pocketbook e-reader is er al vanaf ongeveer €130. Je koopt een Pocketbook e-reader bij bijvoorbeeld MediaMarkt, Bol, Coolblue, of EP.

Pocketbook e-readers getest

We laten veel van de Pocketbook e-readers in een gespecialiseerd lab testen. Dan kun je ook zien hoe lang de accu meegaat. En hoe fijn je op een Pocketbook e-books kunt lezen en hoe makkelijk je ze toevoegt. Ook lees je wat we vinden van het ontwerp en de mogelijkheden.

Pocketbook e-readers vergelijken

Vergelijk Pocketbook e-readers met elkaar of met andere merken. Zo zie je welke de beste is voor jou. Kijk ook naar de eigenschappen. Misschien heb je bepaalde eisen aan je e-reader, zoals waterdicht zijn. Let daar dan op.