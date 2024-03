Kobo e-reader kopen

Kobo is in Nederland het grootste e-readermerk. Kobo heeft verschillende modellen in zijn assortiment. Ben je veel onderweg, kies dan een kleine e-reader met een standaard 6 inch scherm. Of ga je liever voor een e-reader met een groter scherm?

Handig is dat je vanaf de Kobo e-reader direct boeken kunt kopen in de winkel van Kobo of via bol.com. Met Kobo Plus kun je voor €10 per maand onbeperkt kiezen uit een selectie e-books. Daarnaast zet je ook boeken uit andere boekwinkels (behalve die van Amazon) gemakkelijk op een Kobo e-reader. Kobo ondersteunt namelijk meerdere bestandstypen, waaronder EPUB, PDF, Adobe DRM en MOBI.

Dit is ook meteen het verschil tussen Kobo en Kindle van Amazon: bij Kindle koop je de boeken bij Amazon in Kindle formaat. Met Kobo heb je dus meer flexibiliteit.

De eReaders van Kobo zijn er met verschillende opslaggroottes. Zo kun je op een eReader met 8 GB opslagruimte tot wel 6000 eBooks meenemen. Maar er zijn ook eReaders met 16 of zelfs 32 GB. En bij sommige eReaders kun je ook aantekeningen in de ebooks maken.

Lees je graag in bad of aan het zwembad? Kies een waterbestendige eReader van Kobo.

Een e-reader met bluetooth-technologie geeft je de mogelijkheid naar luisterboeken te luisteren.

Ook heeft Kobo e-readers die gemaakt zijn met gerecycled plastic en 'ocean-bound' plastic: plastic dat op weg was om in de oceaan te belanden. Zo koop je dus een meer milieubewuste e-reader.

Kobo e-readers getest

In onze test van e-readers hebben we verschillende modellen van Kobo. We beoordelen ze op zaken als schermkwaliteit, gebruiksgemak en accuduur. Zo weet je meteen wat voor jou de beste e-reader van Kobo is.

Kobo e-readers vergelijken

De Kobo e-readers hebben allemaal verschillende eigenschappen en kwaliteiten. Om de e-reader te vinden die bij je past, filter je op die eigenschappen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld op: waterdichte e-reader, opslagruimte en schermdiagonaal. Vergelijk de overgebleven modellen op de testresultaten en prijzen, zodat je een goede e-reader binnen jouw budget vindt.