De e-readermarkt kent in Nederland maar weinig grote spelers. Kobo, Amazon, PocketBook, Icarus, Barnes & Noble en Sony zijn de bekendste merken. Lees meer over hun voor- en nadelen en kies de e-reader die bij jou past.

Epub e-reader of Amazon Kindle?

E-readers zijn verdeeld in 2 kampen. Er zijn 'gewone' epub e-readers en Amazon Kindle modellen. Je keuze hangt vooral af van waar je e-books wilt kopen. Amazon maakt het namelijk lastig om boeken te kopen bij een concurrent. Met alle e-readers kun je zowel Nederlandstalige als Engelstalige e-books lezen.

Epub e-reader

Met deze e-readers lees je boeken in het epub-formaat, plus diverse andere boekformaten. Daardoor kun je boeken lezen van alle e-bookverkopers, behalve Amazon.

Er is keuze uit veel verschillende e-readers van diverse merken.

Met epub e-readers kun je boeken lezen die je hebt geleend bij de Bibliotheek.

Amazon Kindle

Met Kindle e-readers kun je géén epub-boeken lezen. Boeken van andere aanbieders dan Amazon kun je daardoor met de Kindle niet openen. Epub-boeken moet je eerst met het gratis programma Calibre omzetten naar een Kindle-vriendelijk formaat.

Met Kindle e-readers kun je géén boeken lezen die je hebt geleend bij de Bibliotheek. Dit werkt namelijk met Adobe DRM en dat ondersteunen de Kindles niet.

Met Kindle e-readers koop je boeken bij Amazon. Maar door Amazon’s kopieerbeveiliging kun je Kindle e-books niet zomaar op een ander type e-reader lezen.

Bij Amazon kun je alleen met een creditcard betalen. Andere betaalmethodes zijn niet mogelijk.

Kindle e-readers werken goed samen met de apps van Kindle. Je kunt op je smartphone of tablet doorlezen waar je op je e-reader gebleven was.

Kobo

Kobo is in Nederland het grootste e-readermerk. Kobo heeft modellen met een standaard 6 inch scherm of met een groot scherm en met of zonderschermverlichting. Er is zelfs een waterdichte e-reader. De omslag van het huidige boek wordt op het scherm getoond in de stand-by. Je kunt vanaf de Kobo e-readers direct boeken kopen in de winkel van Kobo. Daarnaast zet je ook boeken uit andere boekwinkels (behalve die van Amazon) gemakkelijk op een Kobo e-reader.

Lees meer over de geteste e-readers van Kobo.

Amazon

Amazon maakt kwalitatief goede en gebruiksvriendelijke e-readers die vlot reageren. Vanaf Kindle e-readers koop je direct boeken bij Amazon. Afrekenen is helaas alleen mogelijk met een creditcard. Daarnaast heeft Amazon een onaangename 'vendor lock in'. Boeken van Amazon zijn beveiligd tegen kopiëren en hebben een afwijkend e-book-formaat. Je kunt ze niet zomaar op andere e-readers lezen.

PocketBook

Pocketbook heeft modellen van matige tot goede epub e-readers. Ze zijn er van klein tot groot, met of zonder schermverlichting en met of zonder aanraakscherm. Pocketbook heeft ook een waterdichte e-reader. De omslag van het huidige boek kan worden getoond in de stand-by. Dit moet je speciaal instellen.

Tolino

Tolino heeft e-readers die goed scoren in onze test. In Nederland worden de e-readers van Tolino verkocht door Libris. Op hun e-readers staat een boekwinkel waar je direct boeken op kunt kopen.

Icarus

De epub e-readers van Icarus lijken op papier veelbelovend, maar vallen in de praktijk wat tegen. Bijzonder: op sommige Icarus readers kun je Android-apps installeren.

Sony

Sony maakte voorheen verdienstelijke epub e-readers, maar is hiermee in 2014 gestopt omdat de tak voor Sony niet winstgevend was. De eerder door ons geteste e-readers van Sony zijn inmiddels niet meer verkrijgbaar.

