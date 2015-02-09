Stefan Vrijdag Expert e-readersBijgewerkt op:2 juni 2026
E-readers zijn verdeeld in 2 kampen. Er zijn 'gewone' epub e-readers en Amazon Kindle modellen. Je keuze hangt vooral af van waar je e-books wilt kopen. Amazon maakt het namelijk lastig om boeken te kopen bij een concurrent. Met alle e-readers kun je zowel Nederlandstalige als Engelstalige e-books lezen.
Kobo is in Nederland het grootste e-readermerk. Kobo heeft modellen met een standaard 6 inch scherm of met een groter scherm. De omslag van het huidige boek wordt op het scherm getoond in de stand-by. Je kunt vanaf de Kobo e-readers direct boeken kopen in de winkel van Kobo. Kobo Plus is een abonnement waarbij je onbeperkt kunt kiezen uit een selectie e-books. Daarnaast zet je ook boeken uit andere boekwinkels (behalve die van Amazon) gemakkelijk op een Kobo e-reader.
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Geteste e-readers van Kobo
Amazon maakt kwalitatief goede en gebruiksvriendelijke e-readers die vlot reageren. Vanaf Kindle e-readers koop je direct boeken bij Amazon. Boeken van Amazon zijn beveiligd tegen kopiëren en hebben een afwijkend e-book-formaat. Je kunt ze niet zomaar op andere e-readers lezen.
Pocketbook heeft zeer goede epub e-readers. Ze zijn er van klein tot groot, met of zonder schermverlichting en met of zonder aanraakscherm. Pocketbook heeft ook modellen met een kleurenscherm. De omslag van het huidige boek kan worden getoond in de stand-by. Dit moet je speciaal instellen.
Tolino heeft e-readers die goed scoren in onze test. In Nederland worden de e-readers van Tolino verkocht door Libris. Op hun e-readers staat een boekwinkel waar je direct boeken op kunt kopen.