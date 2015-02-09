Epub e-reader of Amazon Kindle?

E-readers zijn verdeeld in 2 kampen. Er zijn 'gewone' epub e-readers en Amazon Kindle modellen. Je keuze hangt vooral af van waar je e-books wilt kopen. Amazon maakt het namelijk lastig om boeken te kopen bij een concurrent. Met alle e-readers kun je zowel Nederlandstalige als Engelstalige e-books lezen.

Epub e-reader

Met deze e-readers lees je boeken in het epub-formaat, plus diverse andere boekformaten. Daardoor kun je boeken lezen van alle e-bookverkopers, behalve Amazon.

Er is keuze uit veel verschillende e-readers van diverse merken.

Met epub e-readers kun je boeken lezen die je hebt geleend bij de Bibliotheek.

Amazon Kindle

Met Kindle e-readers kun je géén epub-boeken lezen. Boeken van andere aanbieders dan Amazon kun je daardoor met de Kindle niet direct openen. Epub-boeken moet je eerst met omzetten naar een Kindle-vriendelijk formaat.

Met Kindle e-readers kun je géén boeken lezen die je hebt geleend bij de Bibliotheek. Dit werkt namelijk met Adobe DRM en dat ondersteunen de Kindles niet.

Met Kindle e-readers koop je boeken bij Amazon. Maar door Amazon’s kopieerbeveiliging kun je Kindle e-books niet zomaar op een ander type e-reader lezen.

Kobo e-reader

Kobo is in Nederland het grootste e-readermerk. Kobo heeft modellen met een standaard 6 inch scherm of met een groter scherm. De omslag van het huidige boek wordt op het scherm getoond in de stand-by. Je kunt vanaf de Kobo e-readers direct boeken kopen in de winkel van Kobo. Kobo Plus is een abonnement waarbij je onbeperkt kunt kiezen uit een selectie e-books. Daarnaast zet je ook boeken uit andere boekwinkels (behalve die van Amazon) gemakkelijk op een Kobo e-reader.

Lees meer over:

Geteste e-readers van Kobo

Amazon e-reader

Amazon maakt kwalitatief goede en gebruiksvriendelijke e-readers die vlot reageren. Vanaf Kindle e-readers koop je direct boeken bij Amazon. Boeken van Amazon zijn beveiligd tegen kopiëren en hebben een afwijkend e-book-formaat. Je kunt ze niet zomaar op andere e-readers lezen.

PocketBook e-reader

Pocketbook heeft zeer goede epub e-readers. Ze zijn er van klein tot groot, met of zonder schermverlichting en met of zonder aanraakscherm. Pocketbook heeft ook modellen met een kleurenscherm. De omslag van het huidige boek kan worden getoond in de stand-by. Dit moet je speciaal instellen.

Tolino e-reader

Tolino heeft e-readers die goed scoren in onze test. In Nederland worden de e-readers van Tolino verkocht door Libris. Op hun e-readers staat een boekwinkel waar je direct boeken op kunt kopen.