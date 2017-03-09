Conclusie: voor veellezers

Kobo Plus is interessant als je meerdere boeken per maand leest op een Kobo e-reader. Lees je graag populaire boeken? Dan ben je bij Kobo Plus beter uit dan bij de online Bibliotheek. Storytel heeft iets meer bestsellers dan Kobo Plus, maar die kun je niet lezen op een Kobo e-reader.

Vergeleken met de bibliotheek is Kobo Plus makkelijker in gebruik. De bieb is wel een stuk voordeliger. Bij de online Bibliotheek kun je voor €45 per jaar maximaal 10 boeken tegelijkertijd lenen.

Wat is Kobo Plus?

Met een Kobo Plus-abonnement heb je toegang tot een enorme hoeveelheid e-books en luisterboeken. Er zijn 3 abonnementen:

Kobo Plus Lezen: toegang tot selectie e-books, €12

Kobo Plus Luisteren: toegang tot selectie luisterboeken, €12

Kobo Plus Lezen & Luisteren: toegang tot selectie e-books en luisterboeken, €15

De dienst is een samenwerking tussen e-readerfabrikant Kobo en Bol.com.

Je vindt Kobo Plus op de website van Kobo en op de website van Bol. Je kunt inloggen met een account van Bol.com of Kobo. Lezen en luisteren kan via apps voor tablets en smartphones (iOS en Android) en op Kobo e-readers.

Hoe werkt Kobo Plus?

Kobo Plus is makkelijk in gebruik. We gebruikten de dienst op een Kobo Aura H2O e-reader en een Samsung S5 mini. Je kunt op de e-reader bladeren in het aanbod van Kobo Plus en titels toevoegen aan je eigen boekenlijst. Dat kan ook vanaf de website.

Je boeken en persoonlijke informatie worden op al je apparaten opgeslagen. Dus je kunt beginnen met lezen op je e-reader en later verder lezen op je smartphone.

Aanbod e-books

Kobo Plus heeft een grote collectie Nederlandstalige e-books. Er is keuze uit meer dan 300.000 boeken. Op de website van Bol.com zie je dat er zo'n 60.000 Nederlandstalige titels zijn. Kobo Plus heeft een groter aanbod dan de bibliotheek. Die heeft zo’n 50.000 e-books, waarvan er ruim 46.000 in het Nederlands zijn.

Minder populaire boeken

Kobo Plus heeft boeken in allerlei categorieën, ook populaire boeken vind je er terug. In juni 2026 vergeleken we het aanbod uit de Bestseller Top 60. Hieronder zie je hoeveel boeken we vonden bij 3 verschillende diensten.

Bibliotheek 5 Kobo-Plus 32 Storytel 37

Kobo Plus heeft 32 bestsellers uit de lijst. Dat is een stuk meer dan je bij de bieb tegenkomt. Kobo Plus heeft 2 titels minder dan in de laatste peiling van september 2025.

Veel populaire boeken bij Kobo moet je per stuk betalen. Daarbij kun je meestal kiezen tussen een e-book en een papieren boek. Met een e-book ben je zo'n 40% goedkoper uit dan met papier.

Meeste boeken bij Storytel

In september bekeken we ook het aanbod van Storytel. Bij deze dienst kun je kiezen uit meer dan 350.0000 e-books en luisterboeken. Met 37 populaire boeken gaan ze aan kop in onze vergelijking. Ze hebben 1 boek minder dan bij onze vorige telling.

De boeken van Storytel zijn helaas niet te gebruiken op een Kobo e-reader.

Tip: Met een abonnement op de lokale bieb heb je toegang tot de meeste papieren versies van de boeken uit de Bestseller Top 60.

Voorwaarden Kobo Plus