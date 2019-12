Eerste indruk|Kobo Plus maakt het mogelijk om voor een vast bedrag per maand legaal onbeperkt te kiezen uit meer dan 200.000 e-books en/of zo’n 20.000 luisterboeken. Het is daarmee een soort Netflix voor boeken. Dat klinkt goed, maar het actuele aanbod laat nog te wensen over.

Conclusie: voor veellezers

Kobo Plus is interessant als je meerdere boeken per maand leest op een Kobo e-reader. Lees je vooral populair aanbod, dan heeft het abonnement weinig zin: er zijn weinig bestsellers beschikbaar.

Kobo Plus heeft meer digitale boeken dan de bibliotheek, maar veel minder dan het digitale leesabonnement Bookmate. Bookmate is alleen niet gemaakt voor e-readers en daardoor alleen interessant wanneer je vooral leest op een tablet of smartphone. Vergeleken met de bibliotheek is Kobo Plus veel makkelijker in gebruik, maar de bieb is, met €42 per jaar voor het goedkoopste digitale abonnement, wel een stuk voordeliger.



Update 4 juni 2019: we bekeken het aanbod van luisterboeken in Kobo Plus. Lees hieronder onze eerste indruk.

Luisterboeken

Met Kobo Plus kun je sinds kort ook naar audioboeken luisteren. Begin juni bekeken we het aanbod. Kobo geeft aan dat er zo’n 20.000 luisterboeken beschikbaar zijn. Het overgrote deel hiervan lijkt Engelstalig te zijn.

Neem de categorie ‘Cultuur & Maatschappij’. Er zijn 6288 titels, maar daarvan zijn er slechts 35 in het Nederlands. Een populaire subcategorie als ‘Romans’ telt 110 Nederlands gesproken boeken. Niet alle boeken vallen onder het Kobo Plus-aanbod. Het kan zijn dat je voor deze boeken per stuk moet afrekenen.

Netflix etalage

Het luisteraanbod van Kobo Plus op de website van Kobo is onderverdeeld in verschillende categorieën. Net als op de homepage van Netflix is er een ‘etalage’ met (sub)categorieën zoals ‘Meest populair in audioboeken’ en ‘Ontdek bloedstollende romans’.

Klik je op een categorie, dan kun je filteren op onder meer de lengte en de taal van het audioboek. Helaas is er geen Kobo Plus-filter die het losse, betaalde aanbod weglaat uit je selectie. Ook is er geen goed overzicht van populair en actueel aanbod. Dat zit verstopt in de vele subcategorieën.

Luisterapp

Boeken beluisteren doe je via een smartphone-app. Je selecteert de boeken op de website, daarna verschijnen ze in de app. Luisteren kan direct door het boek te streamen. Downloaden kan ook, maar let op: een relatief kort boek van 3 uur neemt al 180 MB aan ruimte in.

Afspelen van een boek gaat makkelijk en het geluid klinkt goed. Een groot nadeel van de app is dat het aanbod zeer slecht te doorzoeken is. Er is geen etalage met categorieën, filteren kan niet en in de zoekresultaten staan e-books en luisterboeken door elkaar, in verschillende talen.

Conclusie: luisteraanbod in de kinderschoenen

Als je graag naar boeken luistert, dan kan Kobo Plus Luisteren interessant zijn. Als boekenabonnee ben je dan voordelig uit. Het Nederlandstalige aanbod valt wel tegen. Het doorzoeken van het aanbod kan ook een stuk beter. Vooral de app schiet hierin erg tekort.

Wat is Kobo Plus?

Kobo Plus is een abonnement dat toegang geeft tot e-books en luisterboeken. Er zijn drie abonnementsvormen:

Kobo Plus Lezen, toegang tot selectie e-books, €10;

Kobo Plus Luisteren, toegang tot selectie luisterboeken, €9;

Kobo Plus Lezen & Luisteren, toegang tot selectie e-books en luisterboeken, €13.

De dienst is een samenwerking tussen e-readerfabrikant Kobo en webwinkel Bol.com. Om gebruik te maken van het aanbod moet je je aanmelden met een Bol.com-account of een Kobo-account. Je vindt Kobo Plus op de website van Kobo en op de website van Bol.com.

Voorwaarden

Je kunt het aanbod van Kobo Plus een maand lang gratis lezen of beluisteren, daarna loopt de proeftijd automatisch door in een betaald abonnement dat je op ieder moment kunt stopzetten.

Met Kobo Plus kun je boeken lezen op Kobo-e-readers, niet op die van andere merken. Ook kun je Kobo Plus via de Kobo-app op een tablet of smartphone gebruiken. Je kunt maximaal 15 boeken tegelijkertijd lezen op maximaal 5 verschillende apparaten.

Om de boeken op je apparaat te krijgen, heb je internet nodig. Wel moet je iedere maand een keer online zijn om de status van je abonnement te checken, anders verlies je toegang tot de e-books. Kobo Plus kun je via de website van Kobo aanschaffen met een creditcard. Wanneer je met iDeal of via automatische incasso wilt betalen, kun je een abonnement via Bol.com afsluiten.

Let er op dat je de app installeert via de website waar je betaald hebt, anders wordt je abonnement niet herkend.

Duizenden e-books

Kobo Plus heeft meer dan 200.000 boeken in het aanbod. Op Bol.com staan meer dan 2 miljoen e-books, waarvan 45.000 Nederlandstalige titels. Bij Kobo Plus zijn van de 200.000 e-books zo’n 23.000 in het Nederlands. Kobo Plus heeft een ruimer aanbod dan de bibliotheek, die zo’n 20.000 e-books heeft, waarvan ruim 18.000 in het Nederlands zijn. Leesabonnement Bookmate heeft met 850.000 boeken het grootste aanbod digitale boeken, maar slechts duizenden e-books in het Nederlands.

Kobo Plus heeft dus van alle leesabonnementen de grootste collectie Nederlandstalige e-books. Op de website van Kobo Plus en via Bol.com kun je het volledige aanbod bekijken, voordat je een proefabonnement afsluit.

Weinig bestsellers

Kobo Plus heeft boeken in allerlei categorieën, maar het valt op dat er weinig populaire boeken zijn. Bij Kobo Plus, de bieb en Bookmate bekeken we hoeveel e-books uit de Bestseller Top 60 er te lezen zijn. We vergeleken het aanbod in week 34 van 2018. Zoals hieronder te zien is, valt het aantal populaire boeken nogal tegen: van de 60 boeken, zijn er niet meer dan 8 e-books te lezen bij de verschillende diensten. Wil je bestsellers lezen? Dan is geen enkel digitaal leesabonnement geschikt.

Titel en auteur Bookmate Bibliotheek Kobo Plus 1493 - Charles C. Mann ✓ ✓ ✓ De 100-jarige man die terugkwam om… - Jonas Jonasson ✓ De heilige Rita - Tommy Wieringa ✓ De reuzenperzik - Roald Dahl ✓ Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt - Haemin Sunim ✓ Homo Deus - Yuval Noah Harari ✓ Ik zie je op het strand - Jill Mansell ✓ Judas. Een familiekroniek - Astrid Holleeder ✓ ✓ Mindgym - Wouter de Jong ✓ Ragdoll - Daniel Cole ✓ Sapiens - Yuval Noah Harari ✓ Zeezicht - Linda van Rijn ✓ Totaal: 5 Totaal: 2 Totaal: 8

Voor het overgrote deel van de bestsellers ben je dus nog steeds aangewezen op de losse verkoop (e-book en papier). Met een abonnement op de Bibliotheek vind je de meeste papieren versies van de boeken uit de Bestseller Top 60 ook wel. Kortom: lees je veelal populaire e-books, dan loont een abonnement op Kobo Plus of de andere diensten niet.

Gebruiksgemak

Kobo Plus is makkelijk in gebruik. We gebruikten de dienst op een Kobo Aura H2O e-reader en een Samsung S5 mini.

Je kunt op de e-reader bladeren in het aanbod van Kobo Plus en titels toevoegen aan je eigen boekenlijst. Je kunt er ook voor kiezen om dat vanaf de website te doen. Je boeken en leesinformatie worden via internet op al je apparaten opgeslagen. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met lezen op je e-reader en onderweg verder lezen in de smartphone-app.

