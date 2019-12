E-reader: boeken lezen

Een e-reader is zeer geschikt voor bijvoorbeeld het lezen van romans en andere lange teksten. Ook zijn ze handig voor op vakantie en onderweg. Maar ook thuis bieden ze uitkomst, want een goede e-reader leest comfortabeler dan een papieren boek. We hebben de voor- en nadelen voor je op een rij gezet.

Voordelen

Rustig voor de ogen.

Geschikt voor lezen in de zon.

Met achtergrondverlichting (meestal aanwezig) kun je lezen in het donker. En heeft het scherm een hoog contrast bij daglicht.

Erg licht.

Gaat wekenlang mee op 1 acculading.

Meestal lager geprijsd dan tablets.

Nadelen

Zwart-wit-scherm.

Verversen van het scherm duurt relatief lang.

Alleen geschikt voor e-books.

Niet geschikt voor kranten, reisgidsen en ander leesmateriaal met veel beeld.

Matig geschikt voor het lezen van pdf's.

Matig geschikt voor het lezen van pdf's.

Tablet: alle andere dingen

Wil je 1 apparaat voor foto's, video, lezen en nog veel meer? Kies dan voor een tablet. Tablets zijn veelzijdiger dan e-readers. Bekijk de voor- en nadelen.

Voordelen

Kleurenscherm.

Scherm reageert snel op aanrakingen.

Zeer veelzijdig.

Je kunt prettig lezen in het donker door de leesweergave in te stellen op 'wit op zwart' en de schermhelderheid sterk te verlagen.

Nadelen

Zwaarder en groter dan e-readers.

Lezen in direct zonlicht gaat niet goed. Ook kun je bij het lezen last hebben van reflecties in het scherm.

De accu moet om de paar dagen opgeladen worden.

Pdf: beter op tablet

Boeken met veel opmaak en veel beeldmateriaal worden vaak opgeslagen als pdf. Helaas zijn deze bestanden op e-readers vaak slecht leesbaar. Veel pdf-bestanden zijn namelijk opgemaakt in A4-formaat en hierdoor niet geschikt voor e-readers. Doordat het scherm vaak te klein is om pdf's op A4-formaat te tonen. Inzoomen gaat meestal moeizaam en met 'reflow', het herschikken van de tekst om deze op het scherm te passen, loopt de opmaak dikwijls in de soep. Dus lees je veel pdf’s? Kies dan voor een tablet.