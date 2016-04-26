Stefan Vrijdag Expert e-readersBijgewerkt op:2 juni 2026
Een e-reader heeft een e-inkscherm dat sterk lijkt op een papieren bladzijde. Daarmee is hij zeer geschikt voor om boeken en andere lange teksten te lezen. Ze zijn handig voor op vakantie en onderweg, maar ook thuis bieden ze uitkomst. Want een goede e-reader leest prettiger dan een papieren boek.
Tablets zijn veelzijdiger dan e-readers. Je hebt 1 apparaat voor internetten, e-mailen, video's bekijken, muziek luisteren en boeken lezen.
Boeken met veel opmaak en veel beeldmateriaal worden vaak opgeslagen als pdf. Helaas zijn deze bestanden op e-readers vaak slecht leesbaar. Veel pdf-bestanden zijn namelijk opgemaakt in A4-formaat en hierdoor niet geschikt voor e-readers. Doordat het scherm vaak te klein is om pdf's op A4-formaat te tonen. Inzoomen gaat meestal moeizaam. Met 'reflow' (tekst herschikken zodat deze op het scherm past) loopt de opmaak dikwijls in de soep. Dus lees je veel pdf’s? Kies dan voor een tablet.