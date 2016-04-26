E-reader voor e-books

Een e-reader heeft een e-inkscherm dat sterk lijkt op een papieren bladzijde. Daarmee is hij zeer geschikt voor om boeken en andere lange teksten te lezen. Ze zijn handig voor op vakantie en onderweg, maar ook thuis bieden ze uitkomst. Want een goede e-reader leest prettiger dan een papieren boek.

Voordelen

Rustig voor je ogen.

Geschikt voor lezen in de zon.

Lezen in het donker (achtergrondverlichting).

Erg licht.

Gaat wekenlang mee op 1 acculading.

Meestal goedkoper dan een tablet.

Nadelen

Meestal een zwart-witscherm.

Het scherm verversen duurt relatief lang.

Alleen geschikt voor e-books.

Niet geschikt voor kranten, reisgidsen en ander leesmateriaal met veel beeld.

Matig geschikt voor pdf'jes.

Tablet voor e-books

Tablets zijn veelzijdiger dan e-readers. Je hebt 1 apparaat voor internetten, e-mailen, video's bekijken, muziek luisteren en boeken lezen.

Voordelen

Kleurenscherm.

Scherm reageert snel op aanrakingen.

Zeer veelzijdig.

Je kunt prettig lezen in het donker door de leesweergave in te stellen op 'wit op zwart' en de schermhelderheid sterk te verlagen.

Nadelen

Zwaarder en groter dan e-readers.

Lezen in direct zonlicht gaat meestal niet goed. Ook kun je bij het lezen last hebben van reflecties in het scherm.

De accu is sneller leeg, meestal een dag na intensief gebruik.

Vergelijk tablets.

Pdf's lezen: beter op tablet

Boeken met veel opmaak en veel beeldmateriaal worden vaak opgeslagen als pdf. Helaas zijn deze bestanden op e-readers vaak slecht leesbaar. Veel pdf-bestanden zijn namelijk opgemaakt in A4-formaat en hierdoor niet geschikt voor e-readers. Doordat het scherm vaak te klein is om pdf's op A4-formaat te tonen. Inzoomen gaat meestal moeizaam. Met 'reflow' (tekst herschikken zodat deze op het scherm past) loopt de opmaak dikwijls in de soep. Dus lees je veel pdf’s? Kies dan voor een tablet.