Eerste indruk|Storytel is een abonnementsdienst voor het luisteren (niet lezen!) van boeken. De apps voor smartphone en tablet zitten goed in elkaar en het bladeren door de bibliotheek is leuk en gemakkelijk. Ondanks het ontbreken van de hoofdstukindeling van een boek, is Storytel een van de vele luisterboeken-aanbieders die het overwegen waard is.

Een boek luisteren, in plaats van lezen. Storytel is een van de aanbieders waarbij dat kan. Je beluistert zo'n 5.000 Nederlandstalige en Engelstalige boeken via de Storytel app voor iPhone, iPad of Android. Daarvoor sluit je een abonnement van €15 per maand af. Boeken los kopen is bij Storytel niet mogelijk.

Conclusie

Storytel is een uitkomst als je regelmatig een boek wil luisteren. Vanwege de abonnementsprijs van €15 per maand, is Storytel pas interessant als je 1 à 2 boeken per maand verslindt of als je je abonnement deelt.

De concurrentie van Storytel is ook interessant om eens te bekijken: met een proefperiode hier en daar en het gratis aanbod van de Bibliotheek ben je wel even zoet. Kies je voor Storytel, dan maak je zeker geen slechte keus.

Voordelen:

bladeren door het boekenaanbod is een genot

je kunt je abonnement delen met iemand anders

Nadelen:

zoekresulaten zijn mager

hoofdstukindeling ontbreekt

Wat is Storytel

Storytel is een Zweeds bedrijf dat in 2005 is opgericht onder de naam Bokilur. In 2007 werd dat omgedoopt tot Storytel. Sinds mei 2013 is het bedrijf in Nederland actief, met een kantoor in Amsterdam

Bescheiden aanbod, goed geordend

Het doorzoeken van de Storytel-bibliotheek werkt heel prettig en is een genot om te doen.

De boeken zijn geordend in allerlei categorieën, zoals misdaad, romans, economie & zakelijk, biografieën en kinderen. Daarbinnen kun je weer filteren op zaken zoals taal en tijdsduur van het boek, maar ook subcategorieën zoals 12 tot 15 jaar of 'fantasy'. Rondneuzen in het aanbod kan via storytel.nl en van mobiele apparaten, ook voordat je lid wordt.

De zoekfunctie is wat minder handig. Zoek je bijvoorbeeld op 'beleggen', dan vind je maar 1 boek met 'beleggen' in de titel. We zien dan liever alle boeken over beleggen in het zoekresultaat.

Met zo'n 5.000 boeken is het aanbod van Storytel wel bescheiden te noemen. Ter vergelijking, de Amerikaanse concurrent Audible (waarover later meer) heeft 150.000 boeken.

Redelijk gemakkelijk in gebruik

Luisterboeken van Storytel zijn te beluisteren via je smartphone of tablet van Android of Apple. Je kunt boeken naar je telefoon streamen (downloaden vanaf het internet terwijl je luistert) of offline opslaan. Dat laatste is handig als je geen of weinig internet op je telefoon hebt - in Nederland, maar vooral ook in het buitenland. Die apps zijn gelukkig uitgerust met 2 belangrijke functionaliteiten:

een slaaptimer, waarmee het afspelen automatisch stopt na een zelfgekozen aantal minuten. een afspeelsnelheid-regelaar, waardoor je boek ook 1,25, 1,5, 1,75 of 2x zo snel kan afspelen.

De hoofdstukindeling van boeken ontbreekt helaas. Je kunt de hoofdstukken niet bekijken en ook niet snel van hoofdstuk naar hoofdstuk verspringen. Nog vervelender: je kunt de slaaptimer niet zo instellen, dat hij stopt met voorlezen als het hoofdstuk afgelopen is.

Tot 5 boeken offline opslaan

De Storytel app speelt luisterboeken standaard af via het internet. Een andere optie is om boeken te downloaden naar je Apple of Android apparaat. Daardoor kun je ook luisteren als je (even) geen internet hebt - bijvoorbeeld in het buitenland.

Wie leest er voor?

De voorlezer van het luisterboek bepaalt in grote mate hoe prettig het luistert. Bij Storytel kun je zien wie het boek voorleest en doorklikken naar andere boeken van dezelfde voorlezer. Een enkel boek wordt zelfs door de auteur voorgelezen. Boek en voorlezer zijn onlosmakelijk aan elkaar verboden. Je kunt per boek dus niet kiezen uit meerdere stemmen.

Prijs en proefperiode

Storytel is 14 dagen kosteloos te proberen. We hebben geverifieerd dat je na registratie direct kunt opzeggen via de website en daar meteen een opzegbevestiging van krijgt. Dat is fijn, maar let wel op: als je niet opzegt, wordt je na die 14 dagen automatisch abonnee.

Als abonnee betaal je € 15 per maand via iDeal, creditcard of giftcard. Het is niet mogelijk om je in-app te abonneren en te betalen via Apple of Google. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Luisterboeken zijn over het algemeen duurder dan gewone boeken. Maar als je minder dan 1 à 2 boeken per maand luistert, dan is het misschien goedkoper om ze los te kopen bij een andere aanbieder. Een andere optie is om je abonnement te delen. Wij konden op 2 verschillende apparaten tegelijkertijd een boek luisteren. Met het abonnement luister je onbeperkt, maar je wordt geen eigenaar van de boeken.

Alternatieve aanbieders van luisterboeken

Storytel is niet de enige aanbieder van luisterboeken. In Nederland zijn er veel bedrijven, waaronder:

de Bibliotheek met hun gratis LuisterBieb-app voor iPhone en Android

Luisterrijk, dat luisterboeken los verkoopt in .mp3 formaat

de Daisy-lezer, voor mensen met een visuele of andere leesbeperking.

Een grote speler op de luisterboekenmarkt is Audible, dat met name Engelstalige boeken aanbiedt. Audible werkt met een ander soort abonnement, waarbij je de boeken mag houden als je je abonnement opzegt. Audible is eigendom van webwinkel Amazon en biedt ook een proefperiode, waarbij je 1 gratis boek krijgt. Audible verkoopt boeken ook los via hun eigen website en via de Apple iTunes Store.Je kunt ook boeken lezen via een e-reader. Wij hebben tientallen e-readers getest. Welke is de Beste uit de Test?