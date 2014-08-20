Conclusie: voor fanatieke luisteraars en lezers

Storytel is een uitkomst als je regelmatig e-books leest of graag luistert naar boeken. Er zijn 4 abonnementen. Vanwege de abonnementsprijs, is Storytel interessant als je 1 of meer boeken per maand leest of luistert.

De concurrentie van Storytel is ook de moeite waard. Heb je een Kobo e-reader? Dan is Kobo Plus misschien wat voor jou. Met het voordelige aanbod van de Bibliotheek ben je ook wel even zoet.

Wat is Storytel?

Met Storytel kun je Nederlandstalige en Engelstalige boeken lezen of luisteren via de Storytel app voor iPhone, iPad of Android. Daarvoor sluit je een abonnement van minimaal €8 per maand af. Bij Storytel kun je geen boeken los kopen.

Wat kost Storytel?

Storytel heeft 4 abonnementen:

Unlimited : €14 per maand, 1 gebruikersaccount.

: €14 per maand, 1 gebruikersaccount. Family: €19 per maand voor 2 gebruikersaccounts of €23 per maand voor 3 gebruikersaccounts.

€19 per maand voor 2 gebruikersaccounts of €23 per maand voor 3 gebruikersaccounts. Premium: €10 per maand waarin je 30 uur kunt luisteren en lezen.

€10 per maand waarin je 30 uur kunt luisteren en lezen. Flex: €8 per maand waarin je 10 uur kunt luisteren en lezen.

Als abonnee betaal je via iDeal, creditcard of giftcard. Je kunt ook in-app abonneren en betalen via Apple of Google. Je kunt het abonnement maandelijks opzeggen. Nieuwe klanten krijgen vaak korting.

Groot aanbod e-books en luisterboeken

Storytel geeft aan dat ze meer dan 350.000 boeken heeft. Er zijn allerlei categorieën, zoals misdaad, romans, economie & zakelijk, biografieën en kinderen. Rondneuzen in het aanbod kan op storytel.nl en via mobiele apparaten, ook voordat je lid wordt.

Veel bestsellers

Storytel heeft een flinke hoeveelheid populaire boeken. In september 2025 vergeleken we het aanbod uit de Bestseller Top 60. Hieronder zie je hoeveel titels we vonden bij 3 verschillende diensten.

Online Bibliotheek 5 Kobo Plus 32 Storytel 37

Bij Storytel zijn maar liefst 37 van de 60 bestsellers beschikbaar. Het gaat dan om populaire titels, zoals Stille geheimen van Karen Slaughter, De terugkeer van David Baldacci en Aan het einde van de oorlog van Bert Natter.

Alternatieven voor Storytel

Storytel is niet de enige aanbieder van luisterboeken. In Nederland zijn er veel diensten, waaronder:

Online Bibliotheek, voor €45 per jaar leen je e-books en luisterboeken.

Kobo Plus, handig als je graag boeken leest op een Kobo e-reader.

Hoe werkt Storytel?

Luisterboeken van Storytel beluister je makkelijk via je smartphone of tablet van Android of Apple. Je kunt boeken naar je telefoon streamen (downloaden vanaf het internet terwijl je luistert) of offline opslaan. Dat laatste is handig als je geen of weinig internet op je telefoon hebt, vooral in het buitenland. Die apps hebben gelukkig met 2 belangrijke functionaliteiten:

een slaaptimer, waarmee het afspelen automatisch stopt na een zelfgekozen aantal minuten. een afspeelsnelheid-regelaar, waardoor je boek ook 1,25, 1,5, 1,75 of 2x zo snel kunt afspelen.

De hoofdstukindeling van boeken ontbreekt helaas. Je kunt de hoofdstukken niet bekijken en ook niet snel van hoofdstuk naar hoofdstuk verspringen. Nog vervelender: je kunt de slaaptimer niet zo instellen, dat hij stopt met voorlezen als het hoofdstuk afgelopen is.

Tot 5 boeken offline opslaan

De Storytel app speelt luisterboeken standaard af via het internet. Een andere optie is om boeken te downloaden naar je Apple of Android apparaat. Daardoor kun je ook luisteren als je (even) geen internet hebt, bijvoorbeeld in het buitenland.

Wie leest er voor?

De voorlezer van het luisterboek bepaalt in grote mate hoe prettig het luistert. Bij Storytel kun je zien wie het boek voorleest en doorklikken naar andere boeken van dezelfde voorlezer. Een enkel boek wordt zelfs door de auteur voorgelezen. Boek en voorlezer zijn onlosmakelijk aan elkaar verboden. Je kunt per boek dus niet kiezen uit meerdere stemmen.