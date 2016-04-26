E-book lenen bij de bibliotheek

E-books lenen via de bibliotheek

Bij bibliotheken leen je naast papieren boeken ook e-books. Ben je lid van een openbare of lokale bieb, dan leen je gratis boeken via de bibliotheek.

De Stichting Bibliotheek lanceerde begin 2014 een landelijk e-book-uitleensysteem. In het begin was het aantal beschikbare titels erg beperkt. Maar inmiddels is er een schat aan boeken te downloaden vanaf de website van de bibliotheek.

E-books lezen via online Bibliotheek

Alle boeken van de online Bibliotheek lees je met de bibliotheek-app voor iOS of Android op je tablet of smartphone. Je kunt ook e-books lezen op een laptop (met je webbrowser). De bibliotheek geeft hier instructies voor.

Er zijn zo'n 47.000 e-books geschikt om op een e-reader over te zetten. Met de KIndle e-readers van Amazon kun je geen boeken lenen. E-readers van Sony en Icarus zijn verouderd. Daarom zijn ze niet meer geschikt om er boeken op te zetten.

Hoe leen ik e-books?

Als je lid bent van de online Bibliotheek kun je elke 3 weken tot wel 10 e-books tegelijk lenen. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Je bent daarnaast nooit te laat met het inleveren van geleende e-books, want 'terugbrengen' gaat automatisch. Heb je je e-book nog niet uit? Geen probleem, je kunt hem onbeperkt verlengen.

Bij een lokale bibliotheek kun je lid worden van de 'Lokale en digitale Bibliotheek'. De abonnementskosten bij een lokale bibliotheek variëren. Je kunt ook een abonnement nemen bij de online Bibliotheek. Er zijn 2 soorten abonnementen:

Proef: voor €9 kun je 10 luisterboeken en 10 e-books lenen (duur abonnement is 4 weken).

Compleet: voor €45 kun je elke 3 weken 10 e-books en 10 luisterboeken lenen (jaarabonnement).

E-books op een e-reader zetten

Geleende boeken overzetten op een e-reader gaat lastiger dan bij een tablet of smartphone. De boeken van de bieb zijn beveiligd met Adobe DRM. Om de boeken te kunnen lezen heb je het programma Adobe Digital Editions nodig. Op de website van de Bibliotheek staat uitgelegd hoe je kunt lezen op een e-reader.