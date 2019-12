E-book lenen bij de bibliotheek

Op zoek naar e-books? Leden van een openbare of lokale bieb kunnen gratis boeken lenen via De Bibliotheek. Ontdek hieronder meer over het kopen en lenen van e-books.

Digitaal lenen

Bij bibliotheken leen je naast papieren boeken ook e-books. Leden van een openbare of lokale bieb kunnen gratis boeken lenen via De Bibliotheek.

De Stichting Bibliotheek lanceerde begin 2014 een landelijk e-book-uitleensysteem. In heb begin was het aantal beschikbare titels erg beperkt. Maar inmiddels is er een schat aan boeken te downloaden vanaf de website van de bibliotheek.

Op tablet, smartphone, laptop en e-reader

Alle boeken die je leent bij bibliotheek.nl/e-books lees je met de gratis bibliotheek-app voor iOS of Android op je tablet of smartphone. Je kunt ook e-books lezen op een laptop (met je webbrowser), de bibliotheek geeft hier instructies voor.

Van de 20.000 beschikbare titels zijn ongeveer 18.000 titels geschikt om op een e-reader over te zetten. Het aanbod voor de e-reader is kleiner omdat hier extra afspraken voor nodig zijn met de uitgevers. Eind 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de bibliotheek digitale boeken op dezelfde manier kan uitlenen als papieren boeken, hierdoor krijgen bibliotheken meer mogelijkheden om e-books uit te lenen.

Hoe werkt dat, e-books lenen?

Als je lid bent van de online Bibliotheek kun je elke 3 weken tot wel 10 e-books tegelijk lenen. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Je bent daarnaast nooit te laat met het inleveren van geleende e-books, want 'terugbrengen' gaat automatisch. Heb je je e-book nog niet uit? Geen probleem, je kunt hem onbeperkt verlengen.

Lid worden van de 'Lokale en digitale Bibliotheek' kan bij een lokaal filiaal. De abonnementskosten variëren, de kosten voor de online bibliotheek zijn €42 per jaar.

E-books op een e-reader zetten

Het overzetten van geleende boeken op een e-reader gaat lastiger dan bij een tablet of smartphone. De boeken van de bieb zijn namelijk beveiligd met Adobe DRM. Om de boeken te kunnen lezen heb je het programma Adobe Digital Editions nodig. Op de website van de Bibliotheek staat helder uitgelegd hoe je kunt lezen op een e-reader.